Doppelsieg für Toni Potters in Dresden

Dresden bleibt ein gutes Pflaster für den Achimer Toni Potters. © iw

Achim – Die Grasbahnsaison befindet sich in den letzten Zügen und die Galopper-Trainer aus dem Kreis Verden setzen noch einmal zum Endspurt an. Besonders gut lief es am vergangenen Samstag in Dresden, denn dort wurden drei der acht Rennen von einem Pferd von einem der in Achim-Bollen wohnhaften Trainer gewonnen.

Toni Potters konnte sich sogar über einen Doppelsieg freuen, denn für ihn gewann der fünfjährige Moher für den Stall Waidmannsheil ein Rennen der Kategorie E über 1500 Meter. Im Sattel des Wallachs, der erst seinen zweiten Lebensstart absolvierte, saß Wladimir Panov, der wenig später auch Baghira’s Fantasy zu seinem ersten Karrieretreffer steuerte. Günter Mastalkas vierjähriger Wallach setzte sich in einem Ausgleich IV über 2100 Meter durch. „Ich hatte viele Reserven und der Trainer hatte schon Riesenmumm auf das Pferd. Ich habe keinen Stock benutzt, er hatte keine Gegner“, so Wladimir Panov nach dem Sieg mit Moher. Für Toni Potters war es der fünfte Sieg in Dresden in diesem Jahr. Damit avancierte er auf der Galopprennbahn in Seidnitz zum erfolgreichsten Trainer in dieser Saison. Fast hätte es zum Hattrick gereicht, denn Anarchist belegte im Ausgleich IV über 1400 knapp Platz zwei.

Doch auch Pavel Vovcenko, der ohnehin in großartiger Form ist, setzte im Championatskampf nach, denn der vierjährige Wallach Rocky gewann mit dem 100. Dresdner Steherausgleich, einem Ausgleich III über 2950 Meter, das Highlight des Renntages. Unter seiner ständigen Reiterin Lilli-Marie Engels zeigte der Fuchs aus dem Besitz von Waltraud Riebesehl wieder einmal, dass er auf den Marathon-Distanzen besonders gut aufgehoben ist. Seine Trainingsgefährtin Tippi konnte sich im Rennen für sieglose Zweijährige unter Reiter Michal Abik Platz zwei schnappen.

Nur einen Tag später gewann Pavel Vovxcenkos Bradiks Aladar Ari in Hannover sein erstes Rennen. Auch für Reiterin Patricia Tepper war es eine Premiere, denn sie feierte den ersten Erfolg im Rennsattel. Der vierjährige Wallach konnte sich im Ausgleich IV über 1400 Meter behaupten. Pavel Vovcenkos Lake Naivasha lief auf der Neuen Bult ebenfalls platziert. Die dreijährige Stute verpasste im D-Rennen über 1750 Meter mit dem jungen Nachwuchsreiter Shuichi Terachi den ersten Sieg nur knapp und wurde Zweite. kk