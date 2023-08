Doppelsieg für Hilmar Meyer in Schwanewede

+ © kk Einen Sieg und einen zweiten Platz gab es für Hilmar Meyer und Orion ter Doorn. © kk

In Schwanewede wurden am vergangenen Wochenende die Bremer Landesmeisterschaften im Springen und in der Dressur ausgetragen. Die Prüfungen der Kleinen, Mittleren und Großen Tour waren aber auch für Reiter aus anderen Landesverbänden offen und so startete der Morsumer Hilmar Meyer im finalen S*-Springen mit Stechen. Mit zwei fehlerfreien Umläufen im Stechen sicherte sich Hilmar Meyer einen Doppelsieg.

Verden – Die schnellere Zeit bot er zwar mit der 11-jährigen Westfalen Stute Ipanema (Inshallah de Muze x MV Newton), aber auch im Sattel von Orion ter Doorn zeigte er eine beeindruckende Leistung. Mit seinen beiden Null-Fehler-Ritten verwies Hilmar Meyer auch den bei ihm beschäftigten Nano Healy auf Platz drei, der Stak Cornet in Bestform präsentierte. „Ich bin sehr zufrieden mit meinen Pferden, die Bedingungen waren sehr gut. Der Veranstalter hat sich viel Mühe gegeben“, so Meyer. Schon am Samstagabend hatte der erfahrene Reiter auf Orion ter Doorn (Elvis ter Putte x MV Lord) ein Springen der schweren Klasse gewinnen können. Aller-Weser-Reiterin Mylene Nagel belegte mit Makani Platz zwei. Ihre Schwester Julie Mynou Diederichsmeier wurde mit Amabilita Sechste. Nano Healy konnte sich im M*-Springen auf Neyla nochmals über den Ehrenrang freuen. Der Ire blieb an diesem Wochenende aber natürlich auch nicht sieglos. Mit Only One, einer sechsjährigen Hannoveraner Stute von Ogano (Quincento), gewann er mit einer Wertnote von 8,4 eine Springpferdeprüfung der Klasse L. Mit einer 8,3 belegte Nano Healy auf Chalero Platz zwei. Fünfter dieses Wettbewerbs wurde Tobias Bremermann aus Oyten, der auf Qualice gestartet war. Nano Healy holte in einer weiteren Prüfung auf diesem Level mit A Kind of Magic nochmals Platz drei. Im Sattel von Las Cruses konnte er sich im Youngster-A**-Springen über Platz zwei freuen.

Christine Mahncken erfolgreich

Einen weiteren Verdener Sieg holte Christine Mahncken für den RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverden, denn sie gewann im Sattel von Nika, einer neunjährigen Hannoveraner Stute von Negro (MV Bonifatius), ein Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse E. Im A**-Springen mit steigenden Anforderungen holten Christine Mahncken und Nika zudem Platz vier. Im M**-Springen belegte Mylene Nagel auf Qyntino Platz vier. Vereinskollege Charlie Yu-Cheng Liu erreichte im Sattel von Clouseau Platz fünf. Kimberly Tu-Tien Liu sicherte sich mit Noble Boy Platz vier auf M*-Niveau. Im L-Springen wurde Ann-Kathrin Meyer (RG Berkelsmoor) mit Let’s Dance Vierte. Den vierten Rang erreichte sie auch im Punktespringen der Klasse A*, dieses Mal allerdings im Sattel von Fien Deern.

Maja Schnakenberg im Prix St. Georges auf dem zweiten Platz

Tolle Leistungen gab es auch im Dressurviereck zu bestaunen, so zum Beispiel durch Maja Schnakenberg, die im Prix St. Georges auf Snapchat Zweite wurde. Für ihre Darbietung erhielt die junge Reiterin vom RV Hülsen-Aller 69,167 Prozent. Aller-Weser-Reiterin Ulrike Hatzl gewann auf Born to Shine, einer sechsjährigen Hannoveraner Stute von Bon Coeur (MV San Amour), eine Dressurpferdeprüfung der Klasse M mit einer Wertnote von 7,9. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse A holte sich Ulrike Hatzl auf Herzrubin Rang vier. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse L legte Vereinskollegin Jessica Lynn Thomas nach, die diesen Wetttbewerb mit einer 8,5 sicher für sich entschied. Sie hatte den fünfjährigen Hannoveraner Hengst Royal Black Diamond (Rotspon x MV Laurentio) vorgestellt. Laura Hellwinkel vom PSG Barnstedt an der Aller wurde mit Fidero in der M**-Dressur Fünfte, auf Don Primus Deern konnte sie sich über Platz vier auf L*-Level freuen. Heide Hellwinkel (PSG Barnstedt an der Aller) sicherte sich in der L**-Dressur mit Backsberger Platz vier. In der Kür der L*-Dressur erreichte Lea Abramowsky vom RC Hagen-Grinden mit I’m black Platz drei. kk