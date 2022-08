Doppelsieg für Christine Mahncken

+ © Wächter Lea Abramowsky und Chicaria präsentierten sich beim Turnier des RC Hagen-Grinden in guter Form und belegten einen dritten Platz. © Wächter

Guten Reitsport und jede Menge zufriedener Gesichter gab es nach dem Turnier des RC Hagen-Grinden.

Langwedel – Das Turnier des RC Hagen-Grinden in Langwedel war ein voller Erfolg und es gab viele Heimsiege für die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden. Besonders erfolgreich war Christine Mahncken, die für den RV Alte Aller Langwedel Daverden sogar einen Doppelsieg einfuhr.

Das Highlight am Samstag war beispielsweise ein Stilspringen der Klasse A*, das an Brianne Beerbaum und ihren Wizards of Oz (Brownboy x MV Vedet van de Vondelhoeve) ging. Mit einer Wertnote von 7,8 setzte sich die junge Reiterin, die für den RV Aller-Weser am Start ist, gegen ihre Konkurrenz durch. Der erste Höhepunkt im Dressurviereck war eine A**-Dressur, in der Carina Masanek (RG Klein Hollen) den zweiten Treffer für Verden knapp verpasste. Es siegte Luisa-Hildegard Wilkens im Sattel von Graf Gismo, einem zehnjährigen Deutschen Reitpferd von Calido mit einer Wertnote von 7,8. Sie verwies Carina Masanek und Saphir auf Platz zwei. In der ersten Abteilung der Dressurreiterprüfung der Klasse A belegte Lena Hornig mit Cäptn Chaos für den gastgebenden Verein Platz drei. Außerdem konnte sich Rai Gunsirat auf Nordstern für den RV Alte Aller Langwedel-Daverden Platz drei im Dressurreiterwettbewerb sichern. Mit einer Wertnote von 6,5 war sie damit punktgleich mit Charlotte Naumann (RC Hagen-Grinden) und Nemo Le Merveilleux. Im Dressurwettbewerb belegte schließlich noch Neele Fahrenholz mit Lifestyle für den RV Thedinghausen Rang zwei.

+ Lea Celine Strecker und Winnjess Opal Moon landeten auf einem vierten Platz. © Wächter

Der Sonntag startete mit einem Stilspringwettbewerb, in dem Anna Biesewig für den RC Hagen-Grinden auf Bright Eyes Platz drei sicherte. Danach sorgte Christine Mahncken für einen Doppelsieg, denn die Reiterin vom RV Alte Aller Langwedel-Daverden schnappte sich im E-Springen einen Doppelsieg. Den Sieg holte sie sich mit Nika, einer achtjährigen Hannoveraner Stute von Negro, während für ihr zweites Pferd Marlant Platz zwei heraus sprang. Dritte wurde Victoria Rahn mit Lucy-Lou vom RV Aller-Weser. Das Stilspringen der Klasse A** ging an Jaqueline Brauner (RG Bahrenwinkel) und den neunjährigen Hannoveraner Wallach Vito (Valentino x MV Graf Top), doch auch der RC Hagen-Grinden war in dieser Prüfung unter den Platzierten: Lea Abramowsky und Chicaria wurden dritte. Das Highlight im Parcours war das L-Springen mit steigenden Anforderungen, das Maren True mit der zehnjährigen Hannoveraner Stute Von nix kommt nix (Van Helsing x MV Feenspross) für den RV Heiligenrode gewann.

In den Reiterwettbewerben konnte sich der Nachwuchs beweisen: Es gewann Lina Helmbold, die mit Getsby für den RFV Thedinghausen am Start war. Sie erhielt eine Wertnote von 8,0. Den Sieg in der zweiten Abteilung holte Rai Gunsirat im Sattel von Nordstern. „Es war ein rundum gelungenes Turnier bei bestem Sommerwetter. Alle Helfer waren trotz der hohen Temperaturen bestens gelaunt und haben den Teilnehmern in allen Bereichen gute Bedingungen bieten können. Von der Führzügelklasse bis zum L-Springen bzw. L-Dressur waren alle Klassen gut besetzt“, freute sich auch Turnierleitung Kassandra Mohr über das tolle Turnierwochenende. kk