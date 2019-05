3:2 in Riede: Doppelpacker Wiechert - und dreimal Rot

Riede/Bassen – Der TSV Bassen setzte seine Siegesserie in der Fußball-Bezirksliga weiter fort und rückte in der Tabelle nach einem 3:2 (1:0)-Erfolg beim Lokalrivalen MTV Riede auf Platz sechs vor.

„Ein hochverdienter Sieg der Gäste, die es über weite Strecken bei uns sehr gut gemacht haben und über 70 Minuten einfach auch das bessere Team waren“, gestand später Riedes Coach Thorsten Eppler ein. Sein Pendant Uwe Bischoff hatte dem wenig hinzuzufügen, fand aber auch ein Haar in der Suppe: „Wir haben wie immer wieder einmal viele gute Chancen liegen gelassen, hätten schon zur Pause deutlich führen müssen. Aber natürlich bin ich mit der Leistung meiner Jungs sehr zufrieden!“

Bis zur 33. Minute konnte dabei Riedes Keeper Marcel Bremer seine Farben noch vor dem Rückstand bewahren, dann aber war es Johannes Diezel, der einen Pass von Denis Schymiczek in die Schnittstelle zum Führungstreffer für die Grün-Roten nutzen konnte. „Nach der Pause haben wir es dann aber rund 20 Minuten recht gut gemacht, haben Bassen beschäftigt und zwei Chancen eiskalt genutzt“, sah Eppler erst den Ausgleich durch Marcel Schumacher, der seinen Fuß in einen Schuss von Torben Schumacher hielt (47.). Und nur fünf Minuten später das 2:1 für die Hausherren. Dieses Mal war Constantin Borchers nach Lindenberg-Zuspiel zur Stelle.

Als dann aber Daniel Wiechert wenig später (65.) auf 2:2 stellte, wackelte der MTV Riede doch gewaltig und kassierte nach einem bereits abgewehrten Eckball durch Wiechert das 2:3, der in dieser Szene weiter hellwach blieb. Rudelbildung dann in der Nachspielzeit. So sah Johanningmeier nach Foul am Bassens Keeper Schuler Gelb-Rot, im folgenden Tumult – Lukas Schuler soll nachgetreten haben – kassierten Riedes Maass und Bassens Wessel dann Rot.