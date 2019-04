Doppelpack von Anna-Lena Thran reicht – 2:1

Ganz wichtiger Erfolg

+ Traf doppelt für Fischerhude: Anna-Lena Thran.

Fischerhude – Ganz wichtiger Erfolg am Wochenende für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn. So fuhr das Team von Coach Jan Blanken einen knappen aber nicht unverdienten 2:1 (2:1)-Heimerfolg über den MTV Jeddingen ein und verschaffte sich damit mächtig Luft im Kampf um den Klassenerhalt. So beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsrang nach diesem Sieg nun satte neun Zähler.