Doppel-Rot und Elfmeter-Fehlschuss bremsen FC Verden 04 aus – 2:4

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Der schnelle Verdener Ausgleich: Jan-Ole Müller köpfte das 1:1 – Kevin Brandes (11) musste nicht mehr eingreifen. Am Ende gab es gegen Hagen aber ein 2:4. © Wächter

Was für ein gebrauchter Tag für den FC Verden 04: Der Fußball-Landesligist kassierte am Sonntag nicht nur eine 2:4 (1:2)-Heimpleite im Verfolger-Duell gegen den FC Hagen/Uthlede und verlor somit vorerst den Anschluss an die Spitze.

Verden – Jonathan Schmude und Levin Felsch mussten auch noch mit Roten Karten vorzeitig vom Feld. Zu allem Überfluss verschoss Dennis Hoins beim Stande von 1:1 einen Handelfmeter.

„Wir waren fußballerisch besser, hatten auch selbst in Unterzahl noch unsere Möglichkeiten. Nicht zu fassen, dass wir so ein Spiel verlieren“, haderte Coach Frank Neubarth. Neben dem vergebenen Strafstoß waren natürlich die beiden Platzverweise Knackpunkte. Sah Verdens Übungsleiter den Karton für Schmude nach Tätlichkeit an Deppe (45.+1) noch als absolut gerechtfertigt an, hatte er bei Levin Felsch (Notbremse, 78.) so seine Zweifel: „Ich glaube, da waren noch einige Spieler drumherum. Das hat uns dann den letzten Funken Hoffnung genommen.“

Jan-Ole Müller gelingt schnelles 1:1

Felsch aus der Zweiten war für den fehlenden Bjarne Guth in die Abwehr gerückt und machte seine Sache ordentlich. Vor seinem Platzverweis hatten die Hagener einen geschickten Doppelpass gespielt. Aber auch zu neunt ließen sich die Gastgeber nicht hängen und versuchten bis zuletzt alles. „Daher muss ich den Jungs in dieser Hinsicht ein Kompliment aussprechen“, so Neubarth.

Das Match startete mit Chancen hüben wie drüben. Erst scheiterte Jonas Austermann nach Hoins-Heber an Rode (8.), dann ließ sich auf der anderen Seite Jascha Tiemann von einem 28-Meter-Freistoß von Timo Dressler zum 0:1 (12.) überraschen. Aber Verden kombinierte sich weiter durch die Reihen, nach Hoins-Ecke köpfte Jan-Ole Müller das 1:1 (16.). Dann der erste Aufreger: Bei einem abgefälschten Schmude-Schuss sah Schiri Baumgart ein Handspiel, mit dem Strafstoß scheiterte Dennis Hoins jedoch an Rode, der auch Austermanns Nachschuss üarierte (37.). Eine zu kurz abgewehrte Ecke nutzte Jeremy Lehmkuhl vor der Pause zum 1:2 (45.) – im Anschluss sah Schmude im Mittelfeld Rot.

Hoffnung nach Felsch-Rot dahin

Hälfte zwei begann mit guten Kombinationen der Allerstädter, Kevin Brandes (50.) und Hoins (54.) vergaben jedoch den Ausgleich. Einen schnellen Angriff über rechts vollendete Lehmkuhl zum 1:3 (55.), nur 60 Sekunden später nutzte Marcel Meyer einen Stockfehler von Jalte Röpe zum 1:4 – der Drops schien mit diesem Doppelschlag gelutscht. Nach Spielzug über Hoins und Brandes gab Austermann mit dem 2:4 noch einmal Hoffnung (62.). Zweimal Posilek und Brandes ließen einen weiteren Treffer liegen. Mit Felschs Platzverweis gab Verden dann auf.