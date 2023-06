Etelser Doppel mit Kappler/Wegert sichert Punkt

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Christoph Kappler. Archi © bdr

In der Herren 30 Tennis-Verbandsklasse hat der TSV Etelsen dem großen Meisterschaftsfavoriten TV Syke ein 3:3-Unentschieden abgeluchst. In der Vorsaison war man gegen die personell fast identische Mannschaft noch mit 0:6 untergegangen.

Etelsen – Konrad Lerch hatte im Duell der Spitzenspieler gar keine Chance gegen Lennart Schröder, der einen Sahnetag erwischte und ihn beim 2:6, 0:6 regelrecht demontierte. Dafür konnte sich Andre Wegert für die Niederlage im vergangenen Jahr bei Christoph Semrau revanchieren. Nach verlorenem ersten Satz stellte Wegert sein Spiel auf langsamere und höhere Bälle um und holte so im zweiten Durchgang fünf Spiele in Folge. So entschied er auch den Match-Tiebreak mit 10:8 für sich.

Bei Stefan Danylyszyn sah es zunächst ähnlich aus. In einem Spiel mit eklatanten Aufschlagschwächen auf beiden Seiten und extrem vielen Breaks hatte er im ersten Satz das Nachsehen und gewann den zweiten. Doch im Match-Tiebreak war sein Kontrahent Fabian Tinzmann der fittere und bessere Akteur, sodass er diesen klar mit 10:2 für sich entscheiden konnte. Christoph Kappler machte es ganz souverän und hatte beim 6:1, 6:0 gegen Julien Schultes überhaupt keine Probleme.

Bei den Doppeln wollte man unbedingt das Remis sichern und stellte mit Kappler und Wegert ein starkes zweites Doppel auf, das mit 6:0, 6:0 auch sehr deutlich triumphierte. Lerch und Danylyszyn hatten zwar durchaus Möglichkeiten ebenfalls als Sieger vom Platz zu gehen, aber sie machten zu viele leichte Fehler in den entscheidenden Momenten. „Letztlich sind wir mit dem Unentschieden aber zufrieden und können auf diese gute Leistung sicherlich aufbauen“, freute sich Team Kapitän Christoph Kappler.