9:1 – Oytens TT-Herren mit einem Pflichtsieg

Oyten - Pflichtaufgabe erfüllt: Gegen den punktlosen Tabellenletzten Post SV Uelzen behaupteten sich die TT-Herren des Landesligisten TV Oyten völlig ungefährdet mit 9:1. Zwar rangiert das Team um Kapitän Frank Müller dennoch auf einem Abstiegsplatz, doch das rettende Ufer ist lediglich zwei Punkte entfernt.

„Durch diesen Sieg haben wir alles noch selber in der Hand. Entscheidend wird sein, wie oft wir in der Rückrunde mit unserer stärksten Formation antreten können“, hat Müller den direkten Klassenerhalt lange noch nicht abgeschrieben. Zumal auch der Relegationsrang nur einen Punkt entfernt ist.

Das Duell gegen Uelzen – es war schnell zugunsten der Oytener entschieden. Verantwortlich dafür die drei Eingangsdoppel, die erstmals in dieser Saison komplett vom TVO gewonnen wurden. „Das sorgt natürlich für jede Menge Sicherheit“, freute sich Müller. Und genau in diesem Tempo ging es auch weiter aus Sicht der Gastgeber. Weder Oliver Helming, noch Franz König oder Jonathan Feldt ließen in ihren Einzeln etwas anbrennen und sorgten mit dem 6:0 für die Vorentscheidung.

Die folgende Niederlage von Dirk Chamier von Gliszczynski gegen Köllner (5:11, 8:11, 8:11) blieb ohne Folgen. Zwar sah sich Julius Feldt im Anschluss einem 1:2 gegen Wolf gegenüber, doch danach drehte Oytens Youngster richtig auf und ist nach dem 11:3, 11:7 in dieser Saison im Einzel weiter ungeschlagen. Für den 9:1-Endstand sorgten Arne Fichtner und Spitzenspieler Oliver Helming. J kc