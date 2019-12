Dopingvorwürfe gegen Harm Lahde

Oak Grove’s Americana von FEI gesperrt

+ © ARCHIVFOTO: WÄCHTER Harm Lahde: Bei seinem Top-Pferd Oak Grove’s Americana wurden beim Turnier in Oldenburg jetzt verbotene Substanzen im Blut festgestellt. © ARCHIVFOTO: WÄCHTER

Blender - Von Jürgen Honebein. Großer Schock für Springreiter Harm Lahde (Blender-Varste). Bei einer routinemäßigen Dopingprobe im Rahmen des internationalen Turniers in Oldenburg war bei seiner achtjährigen Stute Oak Grove’s Americana im Körper Morphine, Codeine und Oripavine nachgewiesen worden. Nun erscheint in der FEI-Pferdedatenbank der rote Vermerk „Suspended“ hinter dem Namen der Stute. Vom 2. Dezember bis zum 1. Februar 2020 ist Oak Greove’s Americana von der Teilnahme an Turnieren ausgeschlossen worden.