Dondelinger und Wasmuth nach Uesen

Auch Kadir Kür zurück / Purpus nach Uphusen

+ Rückkehrer Philipp Dondelinger

Uesen - Doppelte Verstärkung für Fußball-Kreisligist TSV Uesen: Mit Philipp Dondelinger und Marvin Wasmuth kehren gleich zwei 19-Jährige vom FSV Langwedel-Völkersen zum Tabellendritten zurück.

Beide haben bereits in der Jugend für Uesen gespielt und sind daher keine Unbekannten. Der vielseitig einsetzbare Wasmuth zeichnet sich durch sein gutes Stellungsspiel und seine Schnelligkeit aus. Dondelinger ist ein schneller und robuster Offensivspieler mit einem guten Schuss. Beide hoffen, dass sie in Uesen größere Spielanteile bekommen, als es in der Hinrunde in der Bezirksliga für den FSV der Fall war. Für Trainer Stefan Blasy sind beide ein Gewinn. „Daher kann ich dem FSV auch nur meinen Dank aussprechen, da sie sofort spielberechtigt sind.“

Mit Kadir Gür, der zu Saisonbeginn vom SV Baden gekommen ist, steht nach dessen längerem Auslandsaufenthalt zudem eine weitere Alternative zur Verfügung.

Verzichten müssen die Ueser jedoch künftig auf Ersatzkeeper Fabian Purpus, den es zum TB Uphusen zieht. Daher steht Trainer Blasy mit Nils Kutsch nur noch ein etatmäßiger Torwart zur Verfügung. „Wir hoffen, dass wir das mit der Unterstützung aus der A-Jugend kompensieren können. Sollte sich aber noch ein Keeper finden, sind wir für alles offen“, verdeutlicht Blasy.

bj