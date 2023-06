Dörverdener Rallye-Fahrer Lemke im Pech in den Vogesen

+ © imago Vollgas und Attacke im 136 PS starken Opel Corsa-e. © imago

Zum zweiten Mal gastierte jetzt der Rallye-Tross des ADAC Opel e-Rally Cup 2023, in dem der Dörverdener Christian Lemke eine sehr gute Rolle spielt, im Ausland. Es wartete das erste französische Gastspiel des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals weltweit.

Dörverden – Mit der 38. Rallye Vogesen-Grand Est -CDF von Geradmer stand damit ein weiterer Saisonhöhepunkt für Lemke und seinem erfahrenen Beifahrer Stephan Schneeweiß in seinen 136 PS starken Opel Corsa-e Rally an. Am Ende war dieser dann nicht von Erfolg gekrönt. Denn in der entscheidenden Phase des Rennens brach das Fahrpedal, was letztlich das Aus für das Fahrer-Duo bedeutete. Und das in einer Phase, in der sich der Dörverdener anschickte, sich im Gesamtklassement auf den vierten Rang vorzuschieben.

Der erste Veranstaltungstag lief für den 23-jährigen Niedersachsen vielversprechend, nach fünf Wertungsprüfungen hatte das Team Lemke/Schneeweiß nämlich diesen vierten Gesamtrang bereits inne. Bis dahin hatten Lemke/Schneeweiß und der Rest der elektrisierenden Truppe eine höchst anspruchsvolle und ereignisreiche Rallye rund um Gérardmer in den französischen Vogesen erlebt. Die harten und von den vorausfahrenden Allrad-Boliden teilweise mit Steinen und Dreck übersäte Piste hinterließ an den meisten Corsa Rally Electric Spuren und führte unter anderem zu mehreren Reifenschäden.

Auch die erste Wertungsprüfung tags darauf lief gut, „das Gefühl trotz widrigster Bedingungen mit dem Auto wurde immer besser“, so Lemke. In der längsten Prüfung des Tages dann, der WP Corcieux mit 20,39 Kilometer, brach dann jedoch das Fahrpedal des Boliden. Es war an keine Weiterfahrt zu denken. Am Vortag noch gelang es Sarah Rumeau nach einem Unfall und Fahrpedalbruch, buchstäblich mit Zehenspitzen ihr Fahrzeug zurück in den Service zu bringen. Ein Kunststück, das Lemke, mit dem sie sich bis dahin einen spannenden Kampf um eben diesen vierten Gesamtrang geliefert hatte, nicht gelang. Lemke: „Wir werden nach diesem ereignisreichen Wochenende die Köpfe nicht hängen lassen, unsere Zeiten haben gepasst und ein technischer Ausfall kann jeden treffen. Natürlich hätten wir gerne zusätzliche Punkte unserem Konto gutgeschrieben. Die Saison ist noch lang und wir haben noch viel vor.“