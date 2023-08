Dörverdener Christian Lemke freut sich auf Saarland-Pfalz-Rallye

Das Auto bestens vorbereitet – Christian Lemke aus Dörverden freut sich auf die Saarland-Pfalz-Rallye. © Dörrenbächer

Am Wochenende gehen die Deutsche Rallye-Meisterschaft und der ADAC Opel e-Rally Cup in die nächste Runde. Die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye ist der fünfte von acht Meisterschaftsläufen des ADAC Opel e-Rally Cups. Dort wird der Dörverdener Christian Lemke, Förderfahrer des ADAC Weser-Ems, zusammen mit seinem Beifahrer Stephan Schneeweiß am Start stehen.

Dörverden - Die kompakten und selektiven Wertungsprüfungen werden es in sich haben. Ab Freitagvormittag können die Teilnehmer bereits die Strecken der Rallye Saarland-Pfalz besichtigen und die Dokumentenabnahme durchführen. Bereits am Donnerstag wird die technische Abnahme in St. Wendel stattfinden, wo sich auch der Serviceplatz des ADAC Opel e-Rally Cup befindet.

„Die Landschaft in und um St. Wendel ist sehr hügelig, die Strecken mit vielen Abzweigen und Kuppen, hinter denen sich nicht einsehbare Kurven befinden. Eine sehr anspruchsvolle Gegend in der man fast alle Straßen als WP benutzen kann. Die Begeisterung und das Interesse an der Strecke werden sicherlich beeindruckend sein“, berichtet der 23-jährige Lemke.

Fünf Wertungsprüfungen stehen an

Der Schloßplatz in St. Wendel bildet die perfekte Kulisse für den Showstart am Freitagnachmittag (16 Uhr) und den Zieleinlauf am Samstagabend (18 Uhr). In der ersten Etappe am Freitag werden die WP Haupersweiler und die WP KÜS Windpark unter die Räder genommen. Am Samstag folgen weitere Wertungsprüfungen: WP Urexweiler, WP Westrich und der Rundkurs Rödelstein, wobei die WP Rödelstein gleichzeitig die Powerstage sein wird.

Bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye stehen somit fünf verschiedene Wertungsprüfungen auf dem Programm, die doppelt zu befahren sind – auf bekanntem und unbekanntem Terrain. Dabei sind für die Piloten 131 WP-Kilometer (DRM) und beim Opel electric Rally Cup 118 WP-km auf Bestzeit zu meistern.

Lemke sieht ambitioniertes Wochenende

66 Teilnehmer werden die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye in Angriff nehmen, darunter viele bekannte Namen aus der Region und der Deutschen RallyeMeisterschaft. Es werden auch bekannte Rallyefahrer dabei sein, wie der ehemalige Formel 1-Pilot Jos Verstappen, der in unserer Region eher selten anzutreffen ist und möglicherweise den ein oder anderen Holländer mit ins Saarland bringt.

Das Highlight für alle Rallye-Fans ist der spektakuläre Rundkurs am Windpark in Freisen. Für die WP KÜS Windpark am Freitagabend sind die Tickets online unter adac-saarland.de/tickets-events erhältlich. Alle anderen Wertungsprüfungen sind für Zuschauende unter Einhaltung der Sicherheitsbereiche, Sperr- und Umweltschutzzonen frei.

„Unser Auto ist bestens vorbereitet und wartet sehnsüchtig auf den nächsten Einsatz. Mit weit über 118 WP-Kilometern und über 350 Kilometern Verbindungsetappen haben wir wieder ein ambitioniertes Wochenende zu absolvieren“ so Lemke abschließend.