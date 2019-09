TSV Dörverden: Neues Damenteam auf Rang vier

Dörverden – Zur Vorbereitung auf die Prellball-Bezirksliga startete das neuformierte Damenteam des TSV Dörverden, ehemalige Jugendspielerinnen hatten nach 20 Jahren wieder zusammengefunden, beim Turnier des MTV Schweringen. Die Grün-Weißen nahmen am Turnier für Herren, Mix-, und Damenteams auch mit einer Herrenmannschaft teil.

Zehn Teams spielten jeder gegen jeder, gleich zu Beginn trafen Dörverdens Damen auf Mitfavorit SVBE Steimbke und gewannen ein wenig überraschend 12:11. In den weiteren Spielen gab es noch fünf Siege und drei Niederlagen – so verloren sie gegen die eigenen Herren knapp 14:15. Tina Steinmann, Renese Rhodes, Jennifer Hofmann und Bianca Beinsen belegten am Ende den vierten Platz mit 13:5 Punkten.

Das Herrenteam zählte als Titelverteidiger zu den Favoriten. Es besiegte VFB Stolzenau 21:13, TuS Hoya Damen 25:15, MTV Schweringen I 14:11, MTV Diepenau 16:13. Dann gab es gegen Steimbke ein 14:14-Remis. In den restlichen Duellen gewann Dörverden gegen TuS Hoya Mix 21:15, SV Erichshagen 14:11, und Schweringen II 14:9.

Bodo Plump, Marco und Karl-Heinz Otersen sowie Herbert Koller gelang damit wieder der Turniersieg mit 17:1 Punkten.