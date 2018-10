Dörre macht den Primus frisch – Achim/Uesen 3:0

U15-Bezirksliga: Findeklee-Elf rückt nach Sieg über Güldenstern Stade auf den zweiten Platz vor

+ Setzte den Schlusspunkt zum 3:0-Coup der Achim/Uesener U15: Niklas Friedrich (links), der in dieser Szene schneller war als Stades Oliver Marchel. J Foto: Hägermann

Uesen - Die U15 der JSG Achim/Uesen setzte ein Ausrufezeichen: In der Bezirksliga feierte das Team gegen Primus VfL Güldenstern Stade einen 3:0-Sieg und liegt jetzt auf Platz zwei. Von Beginn an entwickelte sich ein rassiges Spiel, wobei die Heimelf in der ersten Halbzeit feldüberlegen war und mehrere Chancen liegen ließ. Durchgang zwei war gerade zwei Minuten alt, als sich die JSG für den Aufwand belohnte. Nach Ecke staubte Fabio Dörre zum 1:0 ab. In der 45. Minute stand erneut Dörre nach einem Distanzschuss von Cilian Cordes richtig und schob zum 2:0 ein.