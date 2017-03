Döpke-Festspiele gehen munter weiter

OYTEN - Von Frank von Staden. Das einzige Spiel in der Fußball-Bezirksliga fand am Sonntag auf der Sportanlage des TV Oyten statt. Bei eiskaltem Nieselregen war es aber wenig erwärmend, was die Handvoll Zuschauer zu sehen bekam. Was allerdings nicht an der Leistung der Hausherren lag, die letztlich den Tabellenvorletzten Bremervörder SC mit einer viel zu niedrigen 0:4 (0:1)-Packung auf die Heimreise schickten. Seine Tore 25 bis 28 erzielte dabei Goalgetter Pascal Döpke.

Als Jannik Tölle nach feinem Bossert-Zuspiel in der 56. Minute das zwischenzeitliche 3:0 erzielen durfte, spiegelte sich danach der desolate Zustand der Gäste in zwei Szenen wider. Erst drosch Keeper Tomas Pipiska, der nach dem Abpfiff wutschnaubend im Eiltempo in die Kabine flüchtete, das Sportgerät nur noch demotiviert durch die Gegend, sein Mitspieler Konstantin Graf malträtierte dagegen die an der Mittellinie stehende Fahne.

Es war aber auch frustrierend, wie klar die Gäste am Sonntag ihre Grenzen aufgezeigt bekamen. Kein ernstzunehmender Torschuss in 90 Minuten, keine Zuspiele über mehr als drei Stationen, gefühlter Ballbesitz 20 Prozent – und zu allem Überfluss wirkte der BSC nach spätestens 60 Minuten konditionell am Ende. „Das Einzige, was wir uns am Ende vorwerfen lassen können, ist die viel zu geringe Torausbeute. Denn wir hatten ja Chancen, um hier zweistellig die Partie zu beenden“, konstatierte da später Oytens Coach Axel Sammrey, der von seinem Team neben einigen Pfostenschüssen auch so viele 100-Prozenter geboten bekam, dass für deren Notierung der Platz auf seinem Schmierzettel nicht mehr reichte. „Aber ein Kompliment an die Mannschaft, die trotz der deutlichen Überlegenheit diszipliniert weitergespielt und nie das Tempo gedrosselt hat. Dass wir uns dann nur mit drei weiteren Toren belohnt haben, liegt einzig und allein an uns“, so der Oytener Übungsleiter, der in der 14. Minute den ersten Treffer mit ansehen durfte, als Tölle seinem Goalgetter die Lederkugel maßgeschneidert und völlig ungehindert im 16er auf dem Silbertablett servieren durfte. Es dauerte dann bis zur 50. Minute, ehe die Döpke-Festspiele ihre Fortsetzung fanden. Erneut war Arthur Bossert der Vorlagengeber. Nachdem dann die Gäste längst die Weiße Fahne zur Aufgabe gehisst hatten, war das 4:0 quasi das i-Tüpfelchen auf dem Armutszeugnis für den BSC. Denn ehe sich das Tabellenkellerkind überhaupt entschloss, eine Mauer bei einem 25-Meter-Freistoß zu stellen, hatte Pascal Döpke die Kugel längst in die Maschen vom gefrusteten Pipiska gedonnert (70.).

TV Oyten: Skupin - Krimmer (74. Robel), Airich, Müller, Gerkens - Kunkel, Willmann (60. Strodthoff), Aritim (60. Sonnberg), Bossert, Tölle - Döpke.