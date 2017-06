Döpke: Bescheidenheit ist seine Zier

Ortstermin in Oyten: Pascal Döpke (links) erhielt am Sonntag die Trophäe für den Fußballer des Jahres von Sportredakteur Ulf von der Eltz überreicht. J Foto: Hägermann

Oyten - Von Ulf von der Eltz. Mit 21 eine große Auszeichnung – da verspürt mancher in der Branche schon mal ungesunde Höhenluft. Nicht so Pascal Döpke. Der Stürmer des TV Oyten bleibt eher auf dem Teppich, selbst nachdem er von den Trainern der auf Bezirks- und Verbandsebene spielenden Teams gerade zum Fußballer des Jahres im Landkreis Verden gewählt wurde. „Klar bin ich völlig überrascht. Das ist aber ein Titel nicht nur für mich, sondern auch für das Team. Schließlich bin ich nur das Ende einer erfolgreichen Kette.“

Dabei könnte der Blondschopf den Star raushängen lassen angesichts des satten Vorsprungs bei der traditionellen Wahl, die von dieser Zeitung immer am Saisonende durchgeführt wird. 33 Punkte vereinte Döpke auf sich – 33 von 40 möglichen. Der zweitplatzierte Oliver Warnke (TSV Etelsen), Triumphator vor zwei Jahren, brachte es auf „nur“ auf 14 Zähler. Auch seine 36 Tore in der ersten Bezirksliga-Saison mit dem Aufsteiger könnten Grund für eine gewisse Überheblichkeit sein. Aber in dieser Hinsicht übt sich der ausgebildete Industriekaufmann ebenfalls in Bescheidenheit: „Als erfolgreicher Stürmer gerät man halt häufiger in die Schlagzeilen als ein Verteidiger. Diese Öffentlichkeit haben nur wenige in der Mannschaft.“ Einen kleinen Moment lang zeigt Döpke dann doch gewissen Stolz: „Na ja, an den 36 Treffern kommen die Trainer bei der Wahl wohl nicht ganz vorbei.“

Dass Bescheidenheit seine Zier ist, verdeutlicht auch die Tatsache, dass der Goalgetter trotz mehrerer Angebote von höherklassigen Vereinen seinem TVO die Treue hält: „Ich habe kein Interesse, in irgendeiner zusammengekauften Truppe zu spielen. Da baue ich viel lieber hier in Oyten etwas auf. Und hier habe ich ein gewisses Standing. Also gibt es keine Gründe für einen Wechsel.“ Hat da ein Kicker etwa nicht Lust, sich mal in der Landesliga zu versuchen? „Klar reizt es mich, höher zu spielen – aber das möchte ich mit dem TVO schaffen.“ Mit dem Club, dessen Trikot er seit 2009 durchgehend trägt, nachdem er von seinem Heimatverein TSV Bierden gekommen war.

Der Traum vom Profifußball ist ebenfalls nicht Döpkes Ding: „Da muss man sich realistisch einschätzen. Sicher möchte ich mich kontinuierlich verbessern. Zwei oder drei Klassen höher lägen auch drin, aber damit kann man noch nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten.“ Also sei die berufliche Zukunft wichtiger, die sieht zunächst ein Studium der Betriebswirtschaftslehre oder der Wirtschaftswissenschaften vor – Döpke hofft auf einen Platz in Bremen. Bis zum ersten Semester arbeitet er noch in der Hansestadt als Logistiker bei einer Autofirma.

Mit der Logistik auf dem Spielfeld gibt es in Oyten keinerlei Probleme – Coach Axel Sammrey gewährt dem Angreifer sämtliche Freiheiten: „Ich darf einfach vorne stehen bleiben. Daher ist Mittelstürmer meine Lieblingsposition, obwohl ich auch den Linksaußen geben kann.“ Früher wurde mal ein Versuch als Linksverteidiger unternommen, da hat sich Döpke aber überhaupt nicht durchsetzen können und lauert seitdem stetig in vorderster Front auf die Bälle.

Geprägt haben den 21-Jährigen bei den Blau-Roten zwei Trainer: Hamid Kashiri, der ihn drei Jahre in der Jugend und während der ersten Herren-Saison unter den Fittichen hatte, sowie der jetzige Übungsleiter Sammrey. „Bei Hamid habe ich hohe Wertschätzung erhalten, Axel setzte das dann fort. Beide haben mich weiter gebracht.“ Döpkes Dank für die volle Unterstützung gilt aber auch den Eltern, der Großmutter und seiner Freundin Cellin.

Dass der TV Oyten nach dem Aufstieg direkt im ersten Tabellendrittel landete, kommt für den Torjäger keinesfalls überraschend: „Wir hatten ja vorher die Kreisliga sehr dominiert gehabt. Wenn wir weiter zusammenwachsen, könneDHn wir den Sprung in die Landesliga schaffen. Das Potenzial hat unsere junge Truppe auf jeden Fall.“ Man muss ja nicht immer bescheiden bleiben.