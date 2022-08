Luftgwehr: Döhlbergen-Rieda und Posthausen steigen in die Bezirksliga auf

Von: Waldemar Rohrberg

Die drei Aufsteiger: Döhlbergen-Rieda, Gümmer und Posthausen schießen künftig in der Bezirksliga, Luftgewehr sportliche Auflage. Wettkampfleiter beim Aufstiegsschießen war Uwe Brückner (Zweiter von links). © Rohrberg

Die Mannschaften des SV Döhlbergen-Rieda, des SV Gümmer und des SV Posthausen haben beim Aufstiegsschießen, Luftgewehr sportliche Auflage, den Sprung in die Bezirksliga Neustadt geschafft.

Etelsen - Auf der modernen Schießsportanlage des SV Etelsen fand jetzt dieser Wettkampf des Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV) statt. Wettkampfleiter war Uwe Brückner vom SV Gandesbergen, Beobachter des Wettkampfes vom NSSV war die Vizepräsidentin Christine Hestermann aus Eitze.

Zu Beginn des Wettkampfes hatte die Mannschaft des SV Baden II ihre Teilnahme zurückgezogen, der SV Kohlenfeld war altersbedingt nicht startberechtigt. Der SV Döhlbergen-Rieda siegte mit 891 Ringen von 900 möglichen vor dem SV Gümmer mit 889 Ringen und dem SV Posthausen mit 886 Ringen. Der SV Eitze verpasste mit 885 Ringe den Aufstieg um einen Ring.

Jutta Glatthor glänzt mit 298 Ringen

Die Mannschaft Gümmer II kam auf 868 Ringe. Beste Einzelschützen mit 298 Ringen von 300 möglichen waren Jutta Glatthor vom SV Döhlbergen-Rieda und Heinz-Wilhelm Heimberg vom SV Gümmer. 297 Ringe schossen Horst Bösche (Döhlbergen-Rieda), Karsten Wulf (Gümmer I), Jürgen Eggers (Eitze) und Peter Puchmüller (Gümmer II).

Die Bezirksliga Neustadt, LG sportliche Auflage, startet am 5. November auf der Anlage in Etelsen mit den Mannschaften SV Völkersen, SV Döhlbergen-Rieda, SV Westen, SV Holtebüttel (alle KSV Verden), dem SV Etelsen II und SV Posthausen (beide KSV Achim) sowie dem SV Gümmer I und dem BS Seelze (KSV Neustadt).

Die Bezirksliga Neustadt, Disziplin Luftpistole, startet am 6. November in Bendingbostel mit den Mannschaften SV Verdenermoor-Kükenmoor, SV Westen, SV Daverden (alle KSV Verden) und dem SV Dolldorf (KSV Neustedt). Bereits am 30. Oktober ist Start der Bezirksliga Neustadt, Disziplin Luftgewehr Freihand mit den Mannschaften SV Hohenaverbergen, SV Döhlbergen-Rieda, SV Bendingbostel, SV Westen und SV Verdenermoor-Kükenmoor (alle KSV Verden) sowie dem SV Gümmer und SV Balge-Sebbenhausen (beide KSV Neustadt).