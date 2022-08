DM: Voltigier-Elite kämpft in Verden um die Titel

Bei der Voltigier-DM in Verden am Start: Titelverteidigerin Alina Ross und Baron R. © pVerd-event

Zum sechsten Mal geht es für die besten Voltigierer zur Deutschen Meisterschaft nach Verden. Vom 26. bis 28. August werden in der Niedersachsenhalle die 59. Titelkämpfe im Einzel-, Doppel- und Gruppenvoltigieren ausgetragen. Das Starterfeld ist hochkarätig.

Verden – Am Freitag, 26. August, beginnen die Deutschen Meisterschaften der Voltigierer in der Verdener Niedersachsenhalle mit der Pflicht der Gruppenvoltigierer. Danach turnen auch die Einzelvoltigierer ihr Pflichtprogramm. Die Doppelvoltigierer präsentieren sich in der Kür. Am Samstag startet der Tag mit der Technik der Einzelvoltigierer. Erstmals zeigen die Gruppen ihre Kür. Am Sonntag stellt sich dann heraus, wer die Schärpen und Medaillen mit nach Hause nimmt.

Internationale Medaillengewinner am Start

Als (Geheim-)Favoriten gehen unter anderem die Einzelstarter Jannik Heiland, Bronze WM, Kathrin Meyer und Julian Wilfling, beide 4. Platz WM, Oceane Schattleitner, Bronze EM U21, die Deutsche Meisterin 2021, Alina Ross, sowie die Europameisterin U21, Alice Layher, an den Start. Außerdem sind die Team-Weltmeister, das Team NORKA Automation des VV Köln-Dünnwald, die Doppel-Weltmeister Chiara Congia und Justin van Gerven sowie die Vizeweltmeister Diana Harwardt und Peter Künne am Start.

Tickets sind über www.ticketmaster.de erhältlich. Weitere Informationen unter www.verden-turnier.de