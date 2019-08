DM-Titel für Dagmar Suhling mit Landesrekord

+ Mit Landesrekord zum DM-Titel: Dagmar Suhling. Foto: Verein

Baden – In bestechender Form präsentierte sich Dagmar Suhling im Trikot des TuS Huchting bei den Deutschen Senioren-Wurfmehrkampfmeisterschaften in Zella Mehlis. In der Altersklasse W50 war die Badenerin nicht zu schlagen und sicherte sich mit 4276 Punkten den Titel. Gleichzeitig stellte sie damit auch noch einen neuen Landesrekord auf. Auch Ehemann Sven (M50) schaffte mit 3396 Punkten den Sprung aufs Podium und sicherte sich die Bronzemedaille.