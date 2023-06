MTV Langwedel: Tänzerinnen holen DM-Titel

Teilen

Dieses Quartett wusste zu überzeugen, v.l.: Mia Sophie Terplak, Lilou Förster, Lynn Zoe Maruhn, Leni Schmidt. © privat

Triumph für die Tänzerinnen des MTV Langwedel: Das Quartett Mia Sophie Terplak, Lilou Förster, Lynn Zoe Maruhn und Leni Schmidt holte den DM-Titel im Garde- und Showtanz. Aber auch im Duo oder als Einzeltänzerinnen heimsten die Mädchen Erfolge ein.

Langwedel – In Merseburg/Sachsen-Anhalt fand jetzt das Endturnier um die Deutsche Meisterschaft im Garde- und Showtanz statt, an dem auch sehr erfolgreich vier Mädchen des MTV Langwedel im Alter von elf bis 13 Jahren aus der großen Formation von Trainerin Birgit Sasse-Maruhn teilnahmen.

Platz eins ertanzten sich dabei Leni Schmidt und Mia Sophie Terplak als Duo in der B-Kategorie Jugend mit nur 0,6 Punkten Unterschied zum zweitplatzierten Duo des FC Gerolzhofen aus Bayern. Deutsche Meisterin als Solistin in Lyrical Dance Children sowie Deutsche Vize-Meisterin im Jazz-Dance Children (beides A-Klasse) mit nur 0,1 Punkten Rückstand zur Erstplatzierten vom Tanzhaus Ad Libitum aus Halle/Saale wurde die elfjährige Lynn Zoe Maruhn. Im „Showdance Improvisation“ traute sich Lynn zudem, aus der Kinderkategorie gegen neun Tänzerinnen aus der Jugendklasse anzutreten, und erreichte hier den Rang vier. „Auch wenn die Konkurrenz viel älter war, hat es wirklich Spaß gemacht, zu einer ganz unbekannten Musik zu improvisieren“, so das Langwedeler Nachwuchstalent.

Zudem startete sie zusammen mit Lilou Förster und Leni Schmidt als Small Group im Jazz (A-Klasse). Dieses Trio konnte einen weiteren Goldpokal und damit den Deutschen Titel mitnehmen. Lilou Förster: „Als während der Siegerehrung dann die Nationalhymne erklang und wir mit dem Pokal ganz oben auf dem Treppchen stehen durften, waren wir alle ganz schön gerührt und megastolz!“

Die harte Arbeit und das Engagement der Mädchen wurden somit mit vier Medaillen und vier goldenen Pokalen belohnt.