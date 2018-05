Der DM-Teilnahme einen großen Schritt näher gekommen

Achim - Das Achimer RoFlexs Team brachte vom Mounted-Games Turnier in Kirchwalsede Gold nach Hause an die Weser. In einem packenden A-Finale setzten sie sich im letzten Spiel gegen die heimische Konkurrenz, die Achim Blue Pearls und Fischerhude durch. Vor dem abschließenden Jousting war Achim RoFlex noch hinter den Blue Pearls, die zum Schluss wieder mal Nerven zeigten und ihren kleinen Vorsprung durch einen Patzer doch noch verspielten und letztlich auf dem zweiten Platz landeten.

Beim Mounted-Games Turnier müssen die Reiter auf ihren Ponys in einer Vierer-Mannschaft unterschiedliche Schnelligkeitsspiele und Geschicklichtkeitsspiele absolvieren und in den zehn Spielen eines A-Finales jeweils Punkte sammeln. Bei engen Verläufen kann zum Schluss alles noch offen sein, weil jedes Team seine Stärken hat und in jeder Runde den fünften Reiter wechseln kann, damit das schwächste Glied in der Kette pausieren kann. „Athletisch müssen der Reiter und das Pferd auf jeden Fall sein, weil beiden alles abverlangt wird“, sagte die ehemalige U14-Bundestrainerin Angelique Gaulke als Mitgastgeberin in Kirchwalsede.

Dass die Ponyreiter auch ganz schön auf die Zähne beißen können, bewies Bianca Freese. Obwohl sie sich in der Qualifikation einen Innenbandriss zugezogen hatte, biss sie dennoch bis zum Ende auf die Zähne. Außerdem gehören zum siegreichen Team der Achimer Mirja Krüger, Stefanie Albers, Caroline Albers, Jasper Voss und der Däne Jens Hohn-Nielsen. Offiziell gehört die Mannschaft zum Reitverein in Sottrum, trainieren aber in Badenermoor auf dem Hof Freese, wo am 22./23. September die Deutschen Meisterschaften ausgetragen werden. Um sich für die DM zu qualifizieren, haben die Reiter aus Achim nun einen großen Schritt nach vorne gemacht, da sie aktuell mit 91 Punkten mit großem Abstand die bundesweite Rangliste anführen. „Bei der DM wollen wir unseren Heimvorteil auch nutzen und natürlich den Titel gewinnen“, sieht Carolin Albers ihr Team schon ganz in der Favoritenrolle. „Das sehr staubige Geläuf bei dem Wetter war schon sehr anspruchsvoll und ich bin sehr froh, dass wir das knappe Finale für uns entscheiden konnten“, sagte Albers beim Absatteln.

Auch die anderen Lokalmatadoren von den Achim Blue Pearls und die Fischerhuder konnten durch ihre Platzierungen wertvolle Ranglistenpunkte sammeln, um unter die besten acht auf der Bundesliste zu kommen. Denn dadurch sind sie dann automatisch für das A-Finale im September bei den Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Bis dahin müssen alle Mannschaften noch mindestens vier Turniere auf der bundesweiten Tour möglichst erfolgreich absolvieren. J lee