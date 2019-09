DM-Silber für Thöle

Einsterin trumpft mit dem Luftgewehr auf

+ Holte sich jetzt Einzelsilber bei der DM mit dem Luftgewehr: Michael Thöle vom SV Einste.

Einste – Erneuter Erfolg für Michaela Thöle vom Schützenverein Einste bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen. Nachdem sie in den letzten Jahren bereits zweimal mit der Mannschaft der SB Freiheit den Titel holte, wurde die Einsterin in München jetzt Deutscher Vizemeister mit dem Luftgewehr in der Einzelwertung.