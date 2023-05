TT: Holtumerin Heike Wahlers schnappt sich zweifaches DM-Silber

Von: Kai Caspers

Als dreifache Landesmeisterin der AK 60 war Heike Wahlers zur Deutschen Meisterschaft angereist und kehrte mit einer Silbermedaille im Doppel nach Holtum zurück. © Hägermann

Großer Erfolg für Heike Wahlers: Bei den Deutschen Tischtennis-Meisterschaften in Ahrensburg sicherte sich die Spielerin des TSV Holtum (Geest) zwei Silbermedaillen in der Altersklasse AK 60. Sowohl im Mixed als auch Doppel musste sich Wahlers erst im Finale geschlagen geben. Im Einzel kam das Aus im ersten Spiel der Hauptrunde.

Holtum (Geest) – Das Ticket für die DM-Teilnahme hatte Wahlers zuvor bei den Landesmeisterschaften gelöst. In Gifhorn war die Holtumerin das Maß aller Dinge und sicherte sich alle drei Titel. „Das Teilnehmerfeld war leider sehr überschaubar. Trotzdem habe ich mich über meine Siege natürlich gefreut“, sagt Wahlers. Im Einzel musste sie nur gegen die spätere Zweitplatzierte Manuela Schradick einen Satz abgeben. Gemeinsam mit Schradick triumphierte Wahlers dann auch im Doppel, ehe sie an der Seite von Torsten Gerken (Sittensen) das Triple mit dem Sieg im Mixed perfekt machte.

Einzel-Aus in der Hauptrunde

Bei den Deutschen Meisterschaften sah es bezüglich der Anzahl der Teilnehmerinnen schon ganz anders aus. „Das Feld war auf 24 Spielerinnen begrenzt. Somit gab es eine Quotenregelung der Landesverbände und eine vorherige Qualifikation über die Landesmeisterschaft war erforderlich“, klärt Wahlers auf. Im Einzel belegte die Holtumerin in ihrer Vorrundengruppe nach einer 2:3-Niederlage den zweiten Platz. Das Aus kam in der ersten Hauptrunde. Erneut musste sich die Holtumerin im fünften Satz geschlagen geben.

Deutlich besser lief es im Doppel mit Manuela Schradick (Bremervörde). Erst im Finale wurde der Siegeszug gestoppt. Bienstadt/Hellwig waren beim 0:3 dann doch eine Nummer zu groß an diesem Tag. Im Mixed war an der Seite von Torsten Gerken in der zweiten Runde gegen die späteren Sieger Andrea Schödel/Petar Dordevic Endstation.