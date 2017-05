DM-Qualifikation für den Verdener Jonas Pannevis

Der Verdener Klaus-Dieter Nolte führt aktuell die Landesbestenliste im Dreisprung in seiner Altersklasse (M50) an.

Verden - Bei fünf verschiedenen Sportfesten zeigten sich die LGKV-Athleten in guter Form und erreichten einige persönliche Bestleistungen.

Den Anfang machte beim Wunstorfer Abendsportfest die Läufergruppe von Uwe Cordes. W40-Seniorin Sonja Prüser (Verden) überzeugte als dritte im 3000-Meter-Rennen der Frauen mit einer Verbesserung um eineinhalb Minuten auf 11:40,72 Minuten und führt nun die aktuellen Landesbestenliste ihrer Altersklasse über die 800, 3000 und 5000 Meter an.

Weitere Leistungssprünge sind zu erwarten

Deutlich verbessert zeigte sich im 800-Meter-Lauf der Männer der Etelser Hark Möller. Als Zweiter steigerte er sich um fast drei Sekunden auf 2:01,56 Minuten und sollte bald die Zweiminutengrenze knacken können. Mit 2:16,20 Minuten blieb Mika Brennecke (Verden) als U18-Sieger etwas unter Wert.

Über 3000 Meter der Männer blieb auch Moritz Schaller (Verden) als Sieger der Männerwertung mit 10:17,55 Minuten unter Wert. Ihren ersten 3000-Meter-Lauf wagten die beiden Verdener M15 Jugendlichen Philipp Cordes und Jakob Gari. Im Rennen der U18 kamen beide als Zweiter und Dritter mit 11:59,18 und 12.01,01 Minuten auf ansprechende Zeiten. Im Rennen der weiblichen U20 siegte die in Achim wohnende Sophie-Marie Kohlhase vom Delmenhorster TV mit 11:29,51 Minuten. Sie hat sich der Verdener Trainingsgruppe angeschlossen und sollte bald zu besseren Ergebnissen kommen können.

Erstmals als W50-Seniorin versuchte sich Silke Meier (Verden) beim Nienhagener Himmelfahrtssportfest als Stabhochspringerin. Ihre übersprungenen 1,73 m werden nun als Bezirksrekord ihrer Altersklasse geführt.

Oltmanns kehrt stark aus Verletzungspause zurück

Beim Springermeeting in Bremen „JUMP OFF“ belegte der Verdener Klaus-Dieter Nolte (M50) im Dreisprung der Männer mit 10,30 Metern den fünften Platz. Damit liegt er in seiner Altersklasse an der Spitze der Landesbestenliste. Beim Nationalen Sportfest in Hannover vermochte der Verdener Nico Wiebusch seine Jahresbestzeiten über 100 Meter (11,93 Sekunden) und 200 Meter (24,06) nicht ganz erreichen und belegte damit bei den Männern die Plätze 14 und zehn. Nach längerer Verletzungspause war Sonja Oltmanns über 400 Meter der Frauen als vierte mit 64,08 Sekunden zufrieden.

Allen Ergebnissen die Krone aufgesetzt hat dann beim Mannschaftswettkampf seiner holländischen Studentenmannschaft der Verdener Sprinter Jonas Pannevis. In Breda verbesserte er bei hochsommerlichen Temperaturen seine Bestzeit im 400-Meter-Hürdenlauf um fast eine Sekunde auf 54,71 Sekunden und schaffte damit die Qualifikationsleistung für die Deutsche Juniorenmeisterschaft in Leverkusen. Außerdem startet er bei der Landesmeisterschaft in Göttingen.

