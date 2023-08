DM: Pistolen-Trio des SV Achim auf dem sechsten Rang

Teilen

Überzeugten bei der DM mit dem sechsten Rang: Die Pistolenschützen des SV Achim Andreas Keune, Christian Oehns und Philip Aranowski (von links). © Juschkat

Einen beachtlichen sechsten Rang belegte das Herren-I-Trio des Schützenvereins Achim bei den Deutschen Schießsportmeisterschaften in Garching-Hochbrück. In der 25-m-Pistolendisziplin wurden in den Abschnitten Präzision und Duell 1661 Ringe herausgeschossen.

Achim/München – Bester im Team aus dem Kreisschützenverband Achim war Andreas Keune mit 562 Ringen und Rang 21. Außerdem schossen Christian Oehns (29./556) und Philip Aranowski (46./544). „Wir waren im Schnitt ganz gut“, berichten die drei Männer nach dem Präzisionsdurchgang. „Ich war besser als erwartet“, beurteilte Philipp Aranowski seinen ersten Abschnitt.

In der zweiten Duellserie leistete er sich jedoch einen kleinen Durchhänger. Schließlich fehlten den Achimern nach dem Duelldurchgang 26 Ringe an einer Medaille, denn Bronze ging mit 1688 Ringen an Gundelfingen. Meister Suhl schoss sogar 1727 Ringe. „Präzision war top, Duell ein Flop“, zog Christian Oehms ein Achimer Fazit.

Achimer Team hat weiteres Eisen im Feuer

Und so beschreibt der Deutsche Schützenbund diese Pistolen-Disziplin: Nach einem Präzisionsdurchgang, in dem sechsmal fünf Schuss in je fünf Minuten abgegeben werden, folgt ein Duelldurchgang. Hier werden ebenfalls sechs Serien à fünf Schuss verlangt, allerdings bleibt je Schuss nur das kleine Zeitfenster von drei Sekunden - anschließend ist die Ampel für sieben Sekunden auf Rot und es darf nicht geschossen werden. Verpasste Schüsse zählen als Fehler und werden mit Null gewertet. Ein Schuss wird als Treffer gewertet, wenn er mindestens eine 10,2 ist.

Das Achimer Team hatte aber noch ein weiteres Eisen im Feuer, nämlich die Disziplin 25 m Sportpistole, die nicht in der Pistolen-, sondern in der Kleinkaliber-Halle ausgetragen wird. Hier aber treten Keune, Oehns und Aranowski für Freischütz Wathlingen an. Mittlerweile bereitet sich einiges auf den Bereich Jugend vor - mit dem Shooty-Cup und eben den verschiedenen Nachwuchswettbewerben der DM mit den Schülern und der Jugendklasse. Bis Sonntag dauern die Titelkämpfe. ju