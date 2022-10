Karate-DM: Verdener Thomas Piechot knapp an Bronze vorbei

Von: Christel Niemann

Mit überzeugenden Leistungen von der DM zurück: Die Karatekämpfer von Bushido Verden belegten in Elsenfeld insgesamt hervorragende Plätze. © Niemann

Starke Ergebnisse holte die Karateka-Kämpfer des Verdener Vereins Bushido Verden bei der DM in Elsenfeld. Dabei schrammte Thomas Piechot al Fünfter nur hauchdünn an Bronze vorbei.

Verden – Für die Karateschüler vom Verein Bushido Verden geht die Erfolgsgeschichte weiter: Trainerin Ulrike Maaß hat Thang Nuygen zur Deutschen Meisterschaft der Jugend/Junioren nach Elsenfeld in die Nähe von Aschaffenburg begleitet. Nuygen startete erstmals in der Klasse U21 (-67 kg), musste sich aber bereits in der ersten Runde ganz knapp beugen.

Larus Reinecke hatte sich kurz vor dem Wettkampf im Training verletzt, sodass er bei der DM nicht starten konnte. Maaß: „Das war unendlich bitter für ihn. Er war optimal vorbereitet und in Topform. Unsere Erwartung war entsprechend hoch.“

Auch im Team zwei fünfte Plätze

Thomas Piechot kam in der U16 in der Kata vier Runden weiter. Maaß resümierte: „Er hat sich super präsentiert und ist verflixt knapp mit 0,6 Punkten am dritten Platz vorbeigeschlittert. Seine Vorstellung war beeindruckend, er hat eine rundum tolle Leistung gezeigt. Es ist mehr als schade, dass der Medaillenplatz an diesem minimalen Punkterückstand gescheitert ist.“

In der U16 sah sich Emily Meyer weitaus erfahrener Konkurrenz gegenüber und kam nicht über die erste Runde hinaus. Schließlich war Duc Dat Ngo in der U18 (-61 kg) gemeldet. Für den jungen Mann war es die erste Deutsche Meisterschaft. Maaß: „Er ist außerdem noch nicht sehr lange dabei. Er hat wirklich gut gekämpft, musste sich dann aber durch Unerfahrenheit geschlagen geben.“

Später kämpften Thang und Duc Dat noch in einer Mannschaft mit Nordhorn. Laut Maaß hat Thang dort seine Erfahrung und sein ganzes Können gezeigt. Auch Duc Dat konnte sich noch mal richtig zeigen und schlussendlich mit dem Team einen guten fünften Platz belegen, sehr knapp am dritten Platz vorbei. Abschließend belegte Emily Meyer im Team Nordhorn/Papenburg/Verden ebenfalls einen beeindruckenden fünften Platz.