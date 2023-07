DM: Jana Schoupal auf Platz sechs

+ © Wächter Zufrieden mit ihrem Auftritt bei den Landesmeisterschaften: Joelle Celina Selenkowitsch. © Wächter

Am vergangenen Wochenende fand auf dem internationalen Turniergelände in Luhmühlen die deutsche Meisterschaft der Vielseitigkeit der Altersklassen Junge Reiter und Junioren mit Beteiligung der Verdener Reiterinnen Hedda Vogler, Jana Schoupal und Joelle Celina Selenkowitsch statt.

Verden – Im CCI3*-L konnte Jana Schoupal auf ihrer Hannoveraner Stute Donacelli (Don Index x MV Sunlight) in der Gesamtwertung Platz sechs erreichen. Nach einem starken Dressur- und Geländeteil war die junge Reiterin, die seit Kurzem am Stall von Stephan Dubsky in Verden tätig ist, auf Platz zwei. Durch drei Abwürfe im Springen stand am Sonntag das starke Endergebnis fest. Großes Pech hatte hingegen Hedda Vogler, die nach der Dressur und dem Geländespringen auf Platz eins in den finalen Springparcours gehen sollte. Ihre Stute Niagara de Champenotte musste aber leider vor dem Springen aus dem Wettbewerb gestrichen werden. Im CCI3*-S meldete sich Joelle Celina Selenkowitsch auf diesem hohen Level zurück, die am Ende auf Akeby’s zum Glück Neunte der Endwertung wurde. „Ich wollte eine sichere Runde reiten. Akeby’s zum Glück sprang toll und legte eine gute Dressur hin“, so Joelle Celina Selenkowitsch, die nach rund zwei Jahren zum ersten Mal wieder auf diesem Niveau angreifen konnte. kk