DM: Brianne Beerbaum setzt sich in München die Krone auf

In München blieb Brianne Beerbaum auf Carlucci im Springen der Klasse M* als einzige fehlerfrei. Das war gleichbedeutend mit dem DM-Titel in der Altersklasse Children. © iw

Nach ihrem großen Erfolg bei den Europameisterschaften in Italien und dem Gewinn von Team-Gold vor wenigen Wochen hat sich Brianne Beerbaum den nächsten Titel gesichert. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in München Riem schnappte sich die 13-jährige die Goldmedaille.

Thedinghausen – In der Altersklasse der Children behauptete sich Brianne Beerbaum im Sattel ihres 17-jährigen Calido-Sohnes Carlucci gegen die besten Nachwuchsreiter und -Reiterinnen des Landes. Der Holsteiner Wallach und das Nachwuchstalent schafften es, im Springen der Klasse M*, als einziges Paar in dem großen Starterfeld keine Fehlerpunkte zu kassieren. Der RV Aller-Weser und der Kreis Verden haben damit eine neue Deutsche Meisterin, denn die Schülerin lebt mit ihren Eltern Markus und Meredith Michaels-Beerbaum in Thedinghausen. Brianne Beerbaum folgt mit diesem Coup wahrlich den Fußstapfen ihrer erfolgreichen Vorbilder. Auch für Carlucci war es bereits der zweite Titelgewinn seiner Karriere, denn 2019 gewann der Schimmel mit Julie Mynou Diederichsmeier Gold bei der DM der Springreiterinnen in Balve.

Mia Geyer in der Children-Dressur in der Einzelwertung auf Platz fünf

Vereinskollegin Mia Geyer erzielte eine tolle Leistung in der Children-Dressur. In der FEI-Aufgabe, einer Dressurreiterprüfung der Klasse L*, erreichte sie in der ersten Mannschaftswertung Platz sieben. Mit dem 12-jährigen Hannoveraner Wallach Fiete belegte sie zunächst Platz sieben. In der Einzelwertung belegte das Duo mit 77,472 Prozent sogar Platz fünf. kk