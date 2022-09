Longenführer abgereist: Hülsener Arne Heers muss DM aufgeben

Von: Christel Niemann

Musste als Zweiter mit allen Medaillenchancen die Junioren-DM aufgeben, da sein Longenführer aus privaten Gründen vorzeitig die Heimreise antrat: Arne Heers. © Niemann

Aussichtsreich im Rennen liegend musste der Hülsener Voltigierer Arne Heers bei der Junioren-DM aufgeben. Sven Henze, Longenführer auch des Oldenburger Teams, war aus privaten Gründen vorzeitig abgereist.

Hülsen – Es hätte der grandiose Jahresabschluss für das Junior-Team Oldenburg und den Hülsener Arne Heers werden können. Doch die erhoffte Krönung fehlt am Ende sowohl für die Mannschaft der Reit- und Fahrschule Oldenburg als auch für Heers im Einzel bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften der Voltigierer in Münchehofe.

Ein Schicksalsschlag hatte sämtliche Medaillenchancen zunichtegemacht, als Trainer und Longenführer Sven Henze am Finaltag aus familiären Gründen vorzeitig die Heimreise antreten und seine Schützlinge den Wettkampf aufgeben mussten. Die Mannschaft hatte auf Platz drei gelegen, Heers war sogar Zweiter. „Wir hatten mit Cleiner Onkel alle Chancen auf eine der vordersten Plätze“, berichtet Heers, dem die Enttäuschung anzumerken war. Aber er hat auch Verständnis für Henzes Reaktion: „Er hatte keine andere Wahl. Es war halt Pech.“

Jetzt steht das Wintertraining an

Letztlich haben sich die Gruppe Fredenbeck (Landesverband Hannover), Paula Waskowiak (Kirchlengern/LV Westfalen) und Bela Lehnen (Moers/LV Rheinland) sowie das Pas-de-Deux Carina Becker und Lea Durasin vom RVV Equus vom Landesverband Rheinland die Landestitel geholt und sich gegen die U18 durchgesetzt. Außerdem wurde Alice Layher (Brackenheim) in der U21-Pilotprüfung gekürt. Auf Platz zwei landeten in der Teamwertung die Vertreter vom VV Köln-Dünnwald. Platz drei ging an die Vertretung des Hamburg-Wentorfer Reitvereins (HWR), während im Einzel Ben Lechtenberg aus Gladbeck und Leonel Gelke aus Leipzig die Plätze zwei und drei belegten.

Für Arne Heers ist das Wettkampfjahr damit beendet. Der Hülsener startet das Wintertraining, damit er im Mai 2023 gut vorbereitet in die nächste Saison geht.