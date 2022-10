DM: Annemarie Juschkat überzeugt

Sigrid Prößler (links) und Annemarie Juschkat waren mit ihren Resultaten bei der deutschen Luftgewehr-Auflage-Meisterschaft in Dortmund durchaus zufrieden. © Juschkat

Die besten deutschen Luftgewehrschützen und -schützinnen trafen sich am Wochenende in Dortmund, um die Deutschen Meister zu ermitteln. Als am Sonnabend 625 Qualifizierte aus den einzelnen Landesverbänden antraten, waren auch zwei Seniorinnen aus dem Kreisverband Weser-Eyter am Start.

Thedinghausen – Annemarie Juschkat vom SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt (Di-Do-Ho) trat bei ihrer zweiten DM-Auflage-Qualifikation bei den Seniorinnen III gegen 75 andere Schützinnen an und belegte schließlich mit glatten 309,0 Ringen bei Zehntelwertung Rang 54. In der dritten Serie (104,4) schoss sie am besten. „Eigentlich wollte ich in der Mitte eine Eins stehen haben“, erzählte sie. Trotzdem durfte sie mit ihrem Ergebnis zufrieden sein und erhielt uneingeschränktes Lob von ihrem Trainer. Am besten traf Monika Wittel aus der bayerischen SG KK Obernbreit (319,2). Im Finale setzte sich jedoch Elsbeth Faschko aus Württemberg mit 254,4 Ringen durch, die im Vorkampf mit 315,8 Ringen Zweite wurde.

Sigrid Prößler von der Schützengilde (SGi) Thedinghausen startete bei den Seniorinnen IV, wo es kein Finale gibt. Sie kam auf 302,1 Ringe und wurde damit 42. von 48 Teilnehmerinnen. „Ich habe mich sehr gefreut, nach sechs Jahren wieder an der DM teilzunehmen. Es war alles aufregend“, erzählte sie. In dieser Klasse gewann Bärbel Breuckmann vom SUS Concordia Flaesheim aus Westfalen, die 317,0 Ringe getroffen hatte.

Für Aufregung sorgten am Wochenende private Auflageständer, die jedoch durch einen Fehler in Ausschreibung und Einladung zulässig waren. Da ließen einige Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf, was bei den Kampfrichtern und der Jury für Bedenken sorgte. „Im nächsten Jahr sind diese nicht mehr zugelassen“, war von entsprechender Stelle zu hören. ju