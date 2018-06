Dimo Möller im Oytener Torwart-Trio

Oyten - Mit einem Doppelspielrecht ausgestattet wurde Handball-Torwart Dimo Möller, der nun sowohl für seinen Stammverein HSG Heidmark als auch für seinen neuen Klub TV Oyten in der A-Jugend-Bundesliga agieren darf. „Der 2001 geborene Dimo hilft uns weiter und ist eine interessante Verpflichtung“, freut sich Oytens Coach Thomas Cordes, dass der 195 Zentimeter große Schlaks dem TVO seine Dienste zugesichert hat.

Damit sei die Kaderplanung so gut wie abgeschlossen und die Vampires auf der Torhüter-Position mit ihrem Trio gut aufgestellt. Zu Matthis Köhlmoos und Jonas Lüdersen gesellt sich in Möller ein weiterer Schlussmann, der allein durch seine körperliche Präsenz viel mitbringt. Cordes: „Jetzt haben wir alles, was wir für eine erfolgreiche Saison benötigen. Weil Dimo jüngerer Jahrgang ist, haben wir eine gewisse Nachhaltigkeit. Er passt ins von uns gewünschte Raster.“

In der abgelaufenen Runde belegte er in der B-Jugend-Landesliga mit der HSG Heidmark den zweiten Platz in der Ost-Staffel. Auch vergangene Saison war Oyten mit drei Keepern gestartet. Als sich aber Jonas Lüdersen verletzte und Milhan Yavas zurückzog, stand der Rotenburger Köhlmoos allein zwischen den Pfosten. J bjl