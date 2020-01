Dieter Bohlen machte die vier Scholls einst zu Brüdern

Von Wiebke Bruns

Verden – Hoch hinaus wollten einige Akteure am Sonnabend bei Sport & Schau, aber nur knapp ausreichend war dabei die Hallenhöhe für die „Gebrüder Scholl“ aus Bremerhaven. Für seinen mehrfachen Salto sprang Alfred Scholl, der Jüngste in dem Quartett, so hoch, da hätte er glatt nebenbei noch die Deckenbeleuchtung abstauben können.

Ihre weißen Hemden rissen sich die Brüder gleich zu Beginn ihres Auftritts vom Leib. Freier Oberkörper, schwarze Hose, schwarze Fliege und dazu noch den passenden Hüftschwung. Ohne Trampolin auf der Bühne hätte sich ein ganz anderer Auftritt vermuten lassen. Doch was sie präsentierten, waren waghalsige und beeindruckende Sprünge. Temporeich und spektakulär, das ließ einen mitunter den Atem stocken. „Unfassbar“, staunte im Anschluss auch Moderator Yarad Dibaba.

Der Nervenkitzel, den sie den Zuschauern bereiten, motiviere sie dabei und deren Reaktionen während des Auftritts spornen sie an, wie sie später verrieten. „Auch während der Sprünge kriegt man alles mit“, sagte der 19-jährige Alfred Scholl. „Am Anfang war man nervös, aber jetzt ist es wirklich so“, bestätigte der ebenfalls 19-jährige Amando.

Lange bevor sie als „Gebrüder Scholl“ bekannt geworden sind, waren sie schon mal in Verden. Damals mit dem Circus Busch, denn alle stammen aus einer Artistenfamilie. 2016 hatten sie sich in der Vierer-Kombination bei der Fernsehsendung „Das Supertalent“ beworben und sich dort direkt ins Finale katapultiert, belegten am Ende den dritten Platz. Daraus sei auch der Name der Gebrüder Scholl entstanden, daran habe vor allem Juror Dieter Bohlen Anteil. Tatsächlich seien Amando (19) und Thomas (23) Brüder und die Brüder Rene (31) und Alfred (19) deren Cousins. „Wir sind aufgewachsen wie Brüder“, so der 31-Jährige.

Alle vier zusammen zu bekommen war nach dem Finale in der Niedersachsenhalle jedoch schwierig, denn da sprangen sie schon wieder auf dem längst zur Seite geschobenen Trampolin und probten neue Figuren. „Das ist etwa 1,10 Meter hoch, für die Sprünge brauchen wir fünf bis sechs Meter“, erklärte René Scholl derweil. Fast acht Meter seien es in der Halle vom Boden bis zur Beleuchtung. Deshalb sei es höhentechnisch schon knapp für sie gewesen. Und der Auftritt vor so vielen Zuschauern habe auch ihnen sehr viel Spaß gemacht, bestätigten sie später.