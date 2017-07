„Dieser Sieg ist erkauft!“

Uphusens Oberliga-Coach Muzzicato nach Aus im NFV-Pokal stinksauer – 0:1 gegen Drochtersen/Assel

+ Ali Achour (31) hatte die wohl größte Chance für den TBU zum 1:1 auszugleichen.

Uphusen - Von Frank von Staden. Der TB Uphusen scheint wenige Wochen vor dem Oberliga-Start mehr als nur gerüstet zu sein. Denn auch im Wiederholungsspiel des NFV-Pokals riefen die Blau-Weißen wieder eine sehr engagierte und vor allem vorzeigbare Leistung in einer intensiven Partie ab, wieder hatten sie die klassenhöhere SpVgg Drochtersen/Assel wie schon am Mittwoch im Abbruchspiel (Unwetter) am Rande einer Niederlage. Doch am Ende mussten sich die Oberliga-Fußballer des TBU unglücklich mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.