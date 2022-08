„Diese DM ist eine Herkulesaufgabe“

Von: Björn Lakemann

Verdens Paul Binder gehört als EM-Teilnehmerin zu den erfahrenen Beachhandballern. © Matz Binder

Beachhandball satt gibt es ab kommenden Freitag für drei Tage in Eitze zusehen. So werden auf der Anlage der HSG Verden-Aller vier Deutsche Meister in der Jugend gesucht.

Verden – Große Ereignisse werfen ihr Schatten voraus und auch der Wettergott scheint bei prognostizierten 25 Grad ohne Niederschlag mitzuspielen: am kommenden Wochenende (12. - 14. August) veranstaltet die HSG Verden-Aller nun endlich die Deutsche Meisterschaft (DM) der Jugend, die noch im Vorjahr pandemiebedingt ausgefallen war.

Auf der Beachanlage des Eitzer Sportplatzes geht es bei der rasanten Handballvariante inklusive Drehern und Spin Shots zur Sache. Gefordert ist der weibliche und männliche Nachwuchs der A- und B-Jugend. Das Teilnehmerfeld ist mittlerweile von den geplanten 24 auf 33 Teams angewachsen. Dadurch ist auch der logistische Aufwand selbstredend immens gestiegen. Neben der Jugendherberge Verden sowie Hotels vor Ort müssen auch Übernachtungsmöglichkeiten in Bremen in Anspruch genommen werden. Juri Wolkow, einer der Organisatoren, sagt: „Wir rechnen allein bei den aktiven Teilnehmern, deren Trainern und Betreuern mit rund 500 Sportlern. Dazu kommen noch jede Menge Zuschauer.“

Als Lokalmatadoren gehen die weibliche A- sowie die männliche B-Jugend des Veranstalters ins Rennen. Die Mädchen um Nationalspielerin Paula Binder qualifizierten sich für die DM durch Rang zwei bei den Norddeutschen Meisterschaften. Der männlichen B-Jugend reichte ein dritter Platz, um nun vor heimischer Kulisse antreten zu dürfen. Aus der näheren Umgebung sind noch der TuS Komet Arsten, die HSG Schwanewede/Neuenkirchen sowie die Nordlichter des HC Bremen am Start. „Das Event zu stemmen wird sicher nicht nur wegen der enorm gestiegenen Mannschaftsanzahl eine Herkulesaufgabe. Außer den regionalen Teams kommen die Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands“, lässt Wolkow wissen, der gemeinsam mit Holger Badenhop, Timo Dienstmann sowie Michael und Frank Lehmann die Federführung bei der HSG inne hat. „Wir sind quasi das Backoffice des Deutschen Handballbundes. Der ist der Veranstalter und ist für die Planung sowie Durchführung verantwortlich. Unser Verein stellt die Beachplätze und wir helfen, wie eingangs erwähnt, bei der Besorgung von Hotelkapazitäten“, hofft Juri Wolkow auf einen reibungslosen Ablauf.

Der Anpfiff zur ersten Partie erfolgt am Freitag um 15 Uhr. Weiter geht es am Sonnabend von 9 bis 20 Uhr, bevor am Sonntag von 9 bis 13 Uhr die Entscheidungen und damit die Würfel um vier Deutsche Meistertitel 2022 gefallen sind.