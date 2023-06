Die Zwangspause ist beendet: GWW feiert Comeback

Von: Björn Lakemann

Freut sich auf das GWW: Dirk-Oliver Kühl. © bjl

Das Warten hat jetzt ein Ende. Nach vierjähriger Abstinenz aufgrund der Corona-Pandemie steigt nun endlich die 43. Auflage des Grün-Weißen Wochenendes (GWW) beim TSV Daverden.

Daverden - Nach der Zwangspause, die für Dirk-Oliver Kühl viel zu lange gewesen ist, kann es der Vorsitzende des TSV Daverdens kaum noch abwarten. „Ich erinnere mich gerne an qualitativ guten Handballsport sowie rauschende Partys zurück. Das wird schon gut werden in diesem Jahr“, ist Kühl überzeugt.

Los geht es traditionell mit dem Turnier der Oldies am Freitag. Ab 17.30 spielen zehn Teams ihren Sieger aus. Kühl schmunzelt: „Danach geht es im Festzelt ordentlich zur Sache. Für die Musik haben wir erneut die Band Return dabei. Gute Sachen ändert man eben nicht.“ Am Sonnabend greifen dann 22 Frauen- und 21-Herrenteams ins Turniergeschehen ein. Die ersten Spiele starten um 12 Uhr. Den Tag beschließt eine weitere Party, ehe es dann für alle Beteiligten am Sonntag, 2. Juli, ab 9.30 Uhr weitergeht. Die Finalspiele sind für 13 Uhr vorgesehen. Danach werden die jeweiligen Sieger im Festzelt geehrt. Im Anschluss steigt ab 14 Uhr das Jugendturnier. Dort haben dann wie gehabt Daverdens Nachwuchshandballer das Sagen auf dem Kommandowagen der jüngsten Handballgeneration und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. bjl