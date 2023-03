TSV Holtum (Geest): Die Tür zur Meisterschaft steht ganz weit offen – 8:2

Von: Kai Caspers

Steht mit ihrem Team kurz vor der Meisterschaft: Holtums Karin Wrasse. © häg

Drei Spieltage vor Saisonende machten die TT-Damen des Bezirksligisten TSV Holtum (Geest) einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Im Spitzenspiel beim punktgleichen Tabellenzweiten ATSV Habenhausen feierte das Team um Ulrike Berger einen deutlichen 8:2-Erfolg und revanchierte sich damit eindrucksvoll für die 3:7-Niederlage im Hinspiel.

Holtum (Geest) – Auch wenn Berger noch keine vorzeitigen Glückwünsche zum Titelgewinn entgegennehmen wollte, „spricht nun vieles für uns. Aber es kann ja noch viel passieren. Und mit dem Tabellendritten aus Huchting haben wir zum Abschluss auch noch eine richtig schwere Aufgabe vor uns“, denkt die Holtumerin somit weiter von Spiel zu Spiel.

In Habenhausen mussten die Holtumerinnen auf die privat verhinderte Christiane Kuhnt verzichten. Dafür war Heike Wahlers, die im Hinspiel noch gefehlt hatte, mit von der Partie. Berger: „Heike ist für uns natürlich eine Bank. Im Normalfall ist sie immer für vier Punkte gut.“ Das unterstrich Wahlers im Doppel beim 3:1-Erfolg über das ATSV-Spitzenduo Ehrlicher/Aydin. „Aber da mussten wir uns schon ziemlich strecken“, hätte die Partie für Berger durchaus auch anders ausgehen können. In den Einzeln waren die Gäste dann einen Tick besser. Lediglich Ulrike Berger und Karin Wrasse mussten sich jeweils in vier Sätzen gegen Ehrlicher geschlagen geben. Zwar waren auch die anderen Spiele umkämpft, doch in den entscheidenden Momenten hatten die Gäste immer die passende Antwort parat. „Dass Karin und ich gegen Aydin gewinnen, kam für mich schon etwas überraschend. Aber sie ist noch sehr jung und liebt das offene Spiel. Mit unseren Schupfbällen kam sie an dem Tag nicht so wirklich klar“, freute sich Berger über den Triumph der Routine über die Jugend. kc