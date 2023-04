Die Teamleistung stimmt: SG Achim/Baden gewinnt 35:30 beim TSV Bremervörde.

+ © häg Überzeugte vor allen Dingen als Spitze der offensiven 5:1-Deckung: Achim/Badens Florian Block-Osmers. © häg

Platz vier lautet das erklärte Saisonziel von Achim/Baden Trainer Florian Schacht. Diesem kam der Handball-Oberligist durch einen 35:30-Erfolg in Bremervörde einen großen Schritt näher.

Achim/Baden – Im Kampf um den anvisierten vierten Platz hält die SG Achim/Baden in der Handball-Oberliga nun alle Trümpfe in der Hand. Während Konkurrent Altjührden in Fredenbeck eine klare Niederlage kassierte, wurde das Team von Florian Schacht seiner Favoritenrolle beim TSV Bremervörde gerecht und behauptete sich am Ende ungefährdet mit 35:30 (16:14).

„Für uns war es das erwartet schwere Spiel. Aber wir haben es als Mannschaft angenommen und es letztlich auch sehr gut gelöst“, attestierte Schacht seinem Team eine gute Leistung. Da der SG-Trainer kurzfristig neben Sebastian Bohling (Knöchel) zudem auf Fabian Balke und Tobias Freese verzichten musste, standen beim Tabellenvorletzten die jungen Spieler vermehrt in der Verantwortung. Schacht: „Das haben sie als Chance genutzt und es gut umgesetzt. Daher konnte ich alle bringen, ohne dass es zum Bruch gekommen ist.“

Lars Auth mit 13 Treffern bester Torschütze

Auch wenn die Chance auf den Klassenerhalt für Bremervörde nur noch theoretischer Natur ist, warfen die Gastgeber alles in die Waagschale. „Die geben nicht auf“, zollte Schacht dem TSV seinen Respekt. Nicht von ungefähr entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Fünf Minuten vor der Pause dann die beste Phase der SG, die sich nach dem 12:13 (25.) bis zur Pause auf 16:14 absetzte. Direkt nach dem Wechsel leistete sich das Schacht-Team dann aber einen kleinen Hänger und Bremervörde glich zum 20:20 (38.) aus. Schacht: „Ich hatte jedoch nie das Gefühl, dass wir das Spiel aus der Hand geben könnten. Für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis das Pendel in unsere Richtung ausschlägt.“ Und tatsächlich. Fabian Klaus, der Martin Dybol ab der 40. Minute im Tor abgelöst hatte, erwies sich als sicherer Rückhalt. Zudem glänzte Florian Block-Osmers als Spitze in der 5:1-Deckung, während Lars Auth als sicherer Vollstrecker glänzte. Über ein 25:21 (46.) zogen die Gäste auf 32:26 (54.) durch einen Treffer von Block-Osmers davon – die Entscheidung.

SG Achim/Baden: Dybol, Klaus - Block-Osmers (6), Naumann (2), Zilz (1), Wolters (1), Pehling (2), Windßus (1), Budelmann (3), Pfeiffer (4), Dehmel, Langner, Meyer (2), Auth (13/8).