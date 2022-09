Gründung der LG: Die starken Leistungen sprechen für sich

Die Verdenerin Carola Vömel (rechts) war eine Klasse für sich und zu Beginn des Jahrzents mit vier DM-Titeln die herausragende Leichtathletin der LG Kreis Verden. © Privat

Das fünfte und (bis jetzt) letzte Jahrzehnt der LG Kreis Verden lässt sich mit 85 (!) Titeln auf Bundes-, norddeutscher und Landesebene in nur drei Jahren bis 2012 sehr gut an.

Verden – Das erste Schlaglicht wirft der Verdener Paul Krempel (Jahrgang 1993). Schon 2009 räumte er mit einer Norddeutschen Meisterschaft (NDM) und drei Landestiteln mit Kugel und Diskus mächtig ab. 2010 wird er Deutscher Jugendmeister im Diskuswerfen (Winterwurf) der B-Jugend mit 54,33 m und gewinnt mit 17,01 m im Kugelstoßen den norddeutschen Titel. Bis 2015 sicher er sich als Jugendlicher, Junior und bei den Männern zwei weitere Titel bei der NDM, gut ein Dutzend Landesmeisterschaften und zweite Plätze. 2012 holt er als A-Jugendlicher (U20) bei den Deutschen Meisterschaften (DM) die Bronzemedaille im Diskuswerfen. Seine Kreisrekorde U20 stehen bei 16,02 m (Kugel) und 54,85 m (Diskus). 2013 belegt er bei der DM der Junioren mit dem Kreisrekord von 52,41 m den sechsten Platz. Und Krempel ist natürlich auch dabei, als die männliche Jugend der LG 2011 bei der DJMM in überzeugender Manier die hoch eingeschätzte LG Hannover bezwingt und den Landestitel holt!

Hamsterte Rekorde: Der Verdener Paul Krempel. © Privat

Herausragende Athletin bei der weiblichen Jugend ist die Mittel- und Langstrecklerin Malyzia Vömel (Verden, 1995). Bei den deutschen Jugendmeisterschaften (U18) erkämpft sie über 1500 m den vierten Platz. In den nächsten Jahren gewinnt sie in der U20 und bei den Frauen sieben Landestitel auf den Strecken 800 m, 1500 m, 3000 m und im Crosslauf sowie mindestens ebenso viele zweite Plätze. Zur Landesspitze der weiblichen Jugend zählt 2011 auch Sarah Weigel (Verden, 1994) mit zwei Landesmeistertiteln mit Kugel (11,49 m) und Diskus (37,18 m) und zwei norddeutschen Vizetiteln 2012 (Kugel). Stark auch Sabrina Flömer (Verden, 1995), 2013 Landesmeisterin im Weitsprung mit 5,54 m.

2010 treten die Männer (wie auch die Frauen) der LG letztmals mit einer Bundesligamannschaft bei der DMM an: das Ende einer Ära nach 30 Jahren. In Bestform ist dagegen weiterhin Geronimo von Wartburg. Bei der Junioren-DM 2010 verfehlt er mit den Plätzen vier und fünf die Medaillenränge über 10 km (Straße) und im Halbmarathon nur knapp. Auch bei der Marathon-DM (Männer) 2013 bleibt ihm mit der Zeit von 2:21,09 Stunden nur der undankbare vierte Platz.

Geronimo von Wartburg verpasst denkbar knapp das Podium bei der Marathon-DM

Die meisten Titel zu Anfang des Jahrzehnts steuern einmal mehr die Seniorinnen und Senioren der LG bei. Mit einer Athletin hat jedoch niemand gerechnet – der Verdenerin Carola Vömel. Sie wird zur erfolgreichsten Athletin (W45, W50) der LG in den nächsten Jahren. Bis 2015 wird sie viermal Deutsche Seniorenmeisterin über 800 m, 1500 m und in der Staffel 3 x 800 m, gemeinsam mit Dominique Pannevis und Birgit Schwers. Hinzu kommen vier Silber- und zwei Bronzemedaillen, drei Norddeutsche und zehn Landestitel!

Vier Deutsche Meistertitel und eine Vize-Europameisterschaft im Gehen (5000 m Bahn und 10 km, Straße) bis 2013 holt auch die Etelserin Karin Dygas (W60). 2013 erkämpft auch Ehemann Volker (M 65) den DM-Titel im 5000 m Bahngehen und wird Dritter bei der EM über 10 km (Straße) und Sieger in der Mannschaft. DM-Titel sichern sich 2010 auch Dieter Watzlawick (M80) im Diskuswerfen und 2014 die Stabhochsprung-Pionierin Silke Meier (W45, Verden). Jürgen Hold (Verden, M60) wird bis 2014 viermal Deutscher Vizemeister und einmal Dritter im Gehen (Halle und Straße), außerdem siebenmal Norddeutscher und Landesmeister. Klaus-Dieter Nolte (Verden, M45) wird in seinen Paradedisziplinen Weitsprung und Speerwerfen unter anderem zweimal Deutscher Vizemeister und drei Mal Norddeutscher und Landesmeister.

Die Senioren der LG Kreis Verden bleiben die Titelhamster

Ab der Mitte des Jahrzehnts läuft das Geschehen wieder in ruhigeren Bahnen. Rainer Siemt (Baden) gibt den LG-Vorsitz an Bernd Kunze (Oyten) weiter. Eine wichtige Entscheidung fällt in Bezug auf die weitere Nutzung des Stadions. Im Oktober 2018 beschließt der Verdener Stadtrat ein neues Nutzungskonzept, das für die Leichtathleten LAV-Vorsitzender Thomas Gern mit verhandelt hat und eine klare Trennung zwischen dem Pferdesport und dem Rasensport festschreibt. Danach bleibt das Stadion und die Wurfanlagen der Leichtathletik und dem Fußball vorbehalten. Wochenlange Sperrungen von Stadion und Stadionrasen vor und nach Turnieren sind damit für die Zukunft ausgeschlossen. 2018 heißt es auch Abschied nehmen von Ernst-Otto Krüger („Enno“), der im April 2018 im Alter von 99 Jahren verstirbt.

2015 schafft die Männermannschaft mit einem Sieg bei der DMM-Landesmeisterschaft in der Landesliga das Comeback. Zwei zweite und zwei dritte Plätze in den nächsten Jahren bestätigen die Leistung von 2015. Herausragender Athlet bei den Männern ist Jonas Pannevis, bis 2019 viermal Landesmeister über die 400 m Hürden. Seine Bestzeit steht auf 52,66 Sek. Weitere Stützen der Mannschaft sind Peter Paul Steinbach, 2016 Landesmeister Zehnkampf sowie die Oytener Langstreckler Fisha Werede und Abiel Hailu, die 2017 zusammen mit Stefan Steinert in 3:41,40 h Landesmeister im Halbmarathon (Mannschaft) werden.

Sicherte sich etliche Titel: Malyzia Vömel. © Privat

Auch in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts erweisen sich die Seniorinnen und Senioren mit drei DM-, sechs NDM- und 41 (!) Landesmeistertiteln (plus mehr als doppelt so viele Vizemeisterschaften) als Medaillensammler. Hierbei tun sich Brigitte Heidrich (Verden, W55) mit zwei DM-Titeln über 400 m, Birgit Schwers (W55) mit einem DM-Titel im Fünfkampf und Cäcilia Apel-Kranz (W55, Achim) mit zwei norddeutschen Titeln und DM-Endläufen im Sprint hervor.

Schon 2012 hatten die Seniorinnen W40 und die Senioren M50 bei der DAMM mit herausragendem Erfolg am Endkampf der Team-DM teilgenommen und Bronze und Silber gewonnen. 2019 holen die Frauen W50 erneut Bronze. In der Gesamtwertung DMM/DAMM/DJMM liegt die LG auf Landesebene bis zum Ende des Jahrzehnts sechsmal auf dem ersten Platz, zuletzt 2018. In der Vereinsgesamtwertung, die zusätzlich Platzierungen in den Landesbestenlisten einbezieht, liegt die LG 2019 auf Platz fünf in Niedersachsen – von gut 350 Vereinen!

Zum Ende des Jahrzehnts machen drei weibliche Jugendliche auf sich aufmerksam. Nele Prüser läuft Kreisrekorde der weiblichen Jugend U20 und U18 über 10 km Straße und Halbmarathon (1:36,27 h) und Kajsa Gerkens (beide Verden, 2002), zieht 2017 über die 300 m Hürden in den Endlauf der DM ein und wird hier Achte. Herausragende Athletin ist Inga Wedig (Verden, 2003). 2018 und 2019 schafft sie zwei Medaillenränge bei den NDM und fünf auf Landesebene im Dreisprung, Kugelstoßen und Diskuswerfen, darunter 2019 als U18 die norddeutsche Vizemeisterschaft U20 mit der Kugel. Inzwischen hat sie mit 13,47 m sogar den 50 Jahre alten Kreisrekord Kugel von Dagmar Köster überboten!

Seit Bestehen der LG Kreis Verden verzeichneten die Leichtathleten 740 Meistertitel

In den 50 Jahren des Bestehens hat sich immer wieder bestätigt: die Gründung der LG war richtig und hat sich gelohnt, die herausragenden Leistungen und die rund 740 Meistertitel (45 DM, über 120 NDM und über 570 LM) sprechen eine deutliche Sprache und sind dafür ein überzeugender Beweis! Was die Zukunft bringt, weiß niemand. Die Zeiten für Leistungs- und Wettkampfsport für die traditionellen Sportarten, wie überhaupt für den Vereinssport, waren jedenfalls schon einmal deutlich günstiger. Auf der Jubiläumveranstaltung der LG am 1. Oktober in Achim-Bierden (Gasthaus „Zur Linde“) geht es jedoch nur darum, in der Vergangenheit zu schwelgen und die herausragenden Erfolge der vergangenen 50 Jahre LG zu würdigen und zu feiern!