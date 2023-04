FC Verden 04: Eddy Kelsch kommt für die Spieleröffnung

Von: Ulf Horst von der Eltz

Klares Mandat: Eddy Kelsch (am Ball) soll gegen Elstorf der Verdener Spieleröffnung guttun. Archiv © Wächter

Der nächste Abstiegskandidat stellt sich beim FC Verden 04 vor: Zum Landesliga-Duell erwartet die Neubarth-Elf am Ostersonnabend (15 Uhr, Hubertushain) den TSV Elstorf.

Verden – „Eine ähnliche Truppe wie Hedendorf-Neukloster, nur mit besseren Stürmern“, schätzt Coach Frank Neubarth den Kontrahenten stärker ein, als es der 15. Tabellenplatz vermuten lässt. Da die Gäste aus der Defensive kommen und vorne die schnellen Leute suchen würden, fordert der Ex-Profi höchste Aufmerksamkeit und eine gute Konterabsicherung.

Frank Neubarth: „Vorne durchsetzen“

„Wenn wir konzentriert bleiben und unsere Chancen suchen, ist es schon die halbe Miete. Dann müssen wir uns aber auch vorne durchsetzen“, gilt für Neubarth wieder einmal das Rezept, das gegen die meisten Mannschaften in der Landesliga nötig ist.

Personell gibt es wenig Veränderungen beim Jäger des SV BW Bornreihe, der zeitgleich in Neetze gefordert ist. Eine jedoch führt in die Startaufstellung: Eddy Kelsch soll von Beginn an auflaufen. „Seine Ballsicherheit kann uns in der Spieleröffnung zugutekommen. Auch kann Eddy die Kugel festmachen. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er beim Anpfiff auf dem Platz steht“, vergibt Neubarth quasi das Mandat an den Mittelfeld-Mann: „Fit genug ist er, denn er war ja nur ein paar Tage weg.“ So könne er Akteuren mal eine Pause gönnen und was anderes ausprobieren.