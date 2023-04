Die Show des Sipan Sürer – vier Tore bei Hülsens 6:2 in Oyten

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Fußball-Ballett: Hülsens Manuel Schulz (links) spitzelte in dieser Szene dem Oytener Alexander Garuba das Leder weg. Die Vorwärts-Elf gewann am Freitagabend 6:2. © Hägermann

Weiter gnadenlos seine Kreise durch die Bezirksliga zieht der SVV Hülsen: Mit einem 6:2 (1:0) düpierte die Bischoff-Elf am Freitagabend auch den TV Oyten. Dabei bot Sipan Sürer den Fans an der Stader Straße förmlich seine eigene Show – der Vorwärts-Stürmer zerlegte die Gastgeber mit einem Viererpack praktisch im Alleingang.

Oyten – Kein Wunder, dass TVO-Coach Jan Fitschen nach der Abreibung völlig bedient war: „Bis 20 Minuten vor Schluss haben wir 2:1 geführt und alles im Griff gehabt. Der Einbruch danach ist für mich unerklärlich, wir haben quasi das Abwehren eingestellt und das Match abgeschenkt. Daher ist es eine verdiente Niederlage, die mich maßlos ärgert.“

Fitschen verärgert - Bischoff verdutzt

Sein Gegenüber Uwe Bischoff wirkte auch geplättet: „Ganz komisch. Oyten hat echt gut gespielt und hätte höher führen können, aber plötzlich nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Wir haben dann die Chance genutzt und sind über Außen durch Justin Richter und Maurice Bertram immer gefährlicher geworden.“ Stürmer Sürer habe dabei goldrichtig gestanden. „Letztlich ist das Ergebnis natürlich nicht gerecht“, meinte der SVV-Coach.

TV Oyten hat 70 Minuten alles im Griff

Beide Teams lieferten eine schwache erste Hälfte, die Oytener gerieten nach einem Fehler im Aufbau früh 0:1 durch Justin Quiring in Rückstand (9.). In der Pause stellte Fitschen um, bekam mehr Zugriff in der Mitte – folgerichtig gelang dem eingewechselten Ahizi nach schönem Querleger von Marius Winkelmann das 1:1 (58.). Und nur vier Minuten später sorgte Tom Witte nach Foul an Ahizi per Strafstoß für das 2:1. „Bis dahin waren wir aktiver und hatten gute Umschaltmomente“, meinte Oytens Coach.

Dann nahm das Match eine dramatische Wende: Die Heimelf fand nicht mehr statt, während beim SVV Hülsen vor allem Sipan Sürer für Furore sorgte. Erst drehte der Stürmer per Doppelschlag (73., 75.) den Spieß zur 3:2-Führung um, dann sorgte Lasse Schmidt mit dem 4:2 (80.) für die Vorentscheidung.

Und zum Schluss stillte Sürer seinen Torhunger zwei weitere Male. Per Strafstoß nach Foul an Bertram markierte der Angreifer das 5:2 (84.), in der letzten Minute setzte er mit dem 6:2 seinen vierten Streich obendrauf.

Das Bezirksliga-Stenogramm TV Oyten - SVV Hülsen 2:6 (0:1). TV Oyten: Rathjen - Kone, Strodthoff (75. Cordes), Krimmer (75. Pucks), Brzozowski, Persson, Seeger, Winkelmann, Garuba (55. Ahizi), Czotscher (85. Friesen), Witte. SVV Hülsen: Menck - Schulz, Koltonowski, Uslu (55. Schmidt), Mell (60. Al-Kaledi), M. Meyer, Quiring (80. Y. Meyer), Bertram, J. Richter, Funke, Sürer. Tore: 0:1 (9.) Quiring, 1:1 (58.) Ahizi, 2:1 (62.) Foulstrafstoß Witte, 2:2 (73.) Sürer, 2:3 (75.) Sürer, 2:4 (80.) Schmidt, 2:5 (84.) Foulstrafstoß Sürer, 2:6 (90.) Sürer.