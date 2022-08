Die Schumachers: Eine Thedinghauser Familie feiert WM-Gold im Einradhockey

Von: Heiner Albrecht

Medaillensammler: Günther Schumacher holte mit seinen Töchtern Leni und Jule in Grenoble den WM-Titel im Einradhockey. Darüber hinaus heimste der Thedinghauser in weiteren Wettbewerben Edelmetall ein. © privat

Eine Weltmeister-Familie aus Thedinghausen: Günther Schumacher, Einradhockey-Spieler aus Leidenschaft, holte im Team Uniwheeler mit seinen Töchtern Leni und Jule sowie Bruder Georg in Grenoble nach einem Finalkrimi den Titel im B-Turnier. Darüber hinaus heimste Günther Schumacher in weiteren Einrad-Disziplinen WM-Edelmetall ein.

Thedinghausen – Mit dem Weltmeistertitel im Einradhockey B-Turnier kehrte das Thedinghauser Team um Günther Schumacher aus Grenoble in die Heimat zurück. Unter dem Namen Uniwheeler – so heißt das Team, mit dem er sonst auch in Deutschland in der Liga spielt – wurde Gold geholt.

Mit den Töchtern Leni und Jule sowie den Mitspielern Georg Schumacher (Günthers Bruder), Christoph Pörschmann (ausgeliehen aus Herne) und Knut Steffens (aus Bremen, spielt in Günthers Bremer Team) gab es nach starkem Auftritt einen 7:6-Finalsieg gegen die Swiss-Juniors. „Der Jubel kannte keine Grenzen“, beschrieb Isabelle Schumacher die Freude über den Weltmeistertitel.

Günther Schumacher im Finale vorzeitig erschöpft vom Feld

Bei der IUF (International Unicycling Federation)-Weltmeisterschaft im Einradfahren in der Schweiz waren rund 1500 Teilnehmer aus 40 Ländern dabei – und eben auch eine kleine Delegation aus Thedinghausen. Isabelle Schumacher berichtet, dass am A-Turnier nur Nationalmannschaften teilnehmen durften und das B-Turnier für alle anderen Mannschaften ausgeschrieben war, die sich eine Teilnahme zutrauten und schon über lange Jahre Turnierpraxis verfügen.

Beim B-Turnier starteten 19 Mannschaften aus unterschiedlichen Ländern wie Deutschland, Schweiz, Frankreich, Dänemark, England und einem European-Mix-Team. Nachdem die Vorrunde souverän gewonnen wurde, kam der Halbfinalgegner „Legionäre“ aus Trier für die Thedinghauser aus dem eigenen Land. Souverän meisterte das Team um die Schumachers das Halbfinale und gewann mit 8:4 Toren.

Im Finalspiel wartete dann das Swiss-Juniorteam. Günther Schumacher berichtete von einem sehr spannenden und kräftezehrenden Endspiel. Schumacher gab zu, völlig erschöpft zwei Minuten vor Spielende vom Feld geradelt zu sein: „Aber mein Team hat alles reingelegt und gewonnen.“

Günther Schumacher hatte das Einradfahren seinerzeit im Thedinghauser Jugendzentrum und danach im Kinderzirkus Lafaretti als Jugendlicher gelernt und ist dieser Sportart immer treu geblieben. Seinen Bruder und seine beiden Töchter hat er mit inspiriert, sie sind voller Eifer mit von der Partie. „Auch im Alter 50+ ist dieser Sport noch machbar“, erzählt „Günni“, wie Schumacher im Kreis des Kinderzirkus Lafaretti genannt wird.

Das Erlebnis der Weltmeisterehrung konnte Georg leider nicht miterleben. Er musste frühzeitig abreisen. Aber wir haben einige Videos gedreht

Das Schumacher besessen vom Einradfahren ist, beweist die erfolgreiche Teilnahme an anderen Wettbewerben der Weltmeisterschaften. Dreimal belegte er den vierten Platz in seiner Altersgruppe 50+ im 100-Meter- und 400-Meter-Rennen sowie im Basketball B-Turnier mit einem deutsch-französischen Mix Team. Eine weitere Medaille in Bronze, diesmal im Wheelwalk, eine Art Slalomfahren mit dem Einrad, baumelt ebenfalls um den Hals.

Für das Thedinghauser Team war die Zeit bei den Weltmeisterschaften nebenbei auch einige Tage Urlaub in einer wunderschönen Naturlandschaft. „Das Erlebnis der Weltmeisterehrung konnte Georg leider nicht miterleben. Er musste frühzeitig abreisen. Aber wir haben einige Videos gedreht“, berichtet Isabelle Schumacher.