TV Oyten: Die Regionalliga fest im Blick

Von: Kai Caspers

Blickt voller Vorfreude und zuversichtlich auf die neue Saison: Handball-Oberligist TV Oyten. © Verein

Die Erwartungen beim Handball-Oberligisten TV Oyten sind gestiegen. War in der vergangenen Saison der Klassenerhalt das Ziel, wird nun der Sprung in die Regionalliga angepeilt.

Oyten – Die Vorfreude auf die zweite Saison in der Handball-Oberliga ist groß. Sehr groß. Daran lassen Lars Müller-Dormann und Marc Winter im Vorfeld überhaupt keine Zweifel. Zumal das Trainerduo des TV Oyten dieses Mal auch keine kleinen Brötchen backen will. „Nein, unser Saisonziel ist nicht der Klassenerhalt. Nein, wir wollen schon einen der ersten sechs Plätze belegen“, schielt das Duo insgeheim sogar auf die Qualifikation für die neue Regionalliga.

Deckung bleibt das Faustpfand des TVO

Eine Aussage, die im ersten Moment vielleicht ein wenig verwundern mag. Schließlich musste der TVO in der vergangenen Saison relativ lange um den Klassenerhalt zittern. Doch genau daraus ziehen Winter und Müller-Dormann jetzt ihren Optimismus. „Die Jungs haben eine super Saison gespielt. Dabei galt es einige Nackenschläge zu verdauen“, verweist Lars Müller-Dormann unter anderem auf die längeren Ausfälle von Noah Dreyer, Marc Lange, Robin Hencken und Mattis Brüns. „Aber auch mit unserem extrem dünnen Kader waren wir in rund 75 Prozent der Spiele mit unseren Gegnern auf Augenhöhe. Das hat bei den Jungs natürlich für ein enormes Selbstbewusstsein gesorgt. Daher wäre ein Abstieg auch der Super-Gau gewesen, da es für die weitere Entwicklung der jungen Spieler sicherlich einen Rückschritt bedeutet hätte“, ergänzt Winter. „Zumal sie sich immer mit Besseren messen wollen.“

Die Oytener Mannschaft ist ein eingeschworener Haufen

Ein weiterer Pluspunkt der Oytener: Die Mannschaft ist ein eingeschworener Haufen und vor allen Dingen ist sie eingespielt. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen hat kein Spieler, obwohl es schon einige Anfragen gegeben hat, den TVO verlassen. Ganz im Gegenteil. Mit Malte Emigholz (TSV Daverden), Michel Schack (HC Bremen) und Magnus Pröhl (HSG Delmenhorst) hat sich der Oberligist sogar noch punktuell verstärkt. „Malte ist ein sehr talentierter Spieler auf Rechtsaußen. Er hat sich bestens integriert und ist extrem wissbegierig. Natürlich muss er sich noch an das höhere Niveau gewöhnen. Aber in der Vorbereitung hat er definitiv einen guten Eindruck hinterlassen“, attestiert Müller-Dormann dem Youngster eine gute Wurfquote. Für den TVO- Rückraum ist indes Michel Schack vorgesehen. „Michel blüht bei uns richtig auf. Nachdem er in Bremen zuletzt nicht so viel gespielt hat, ist er für uns dank seiner Flexibilität in jedem Fall eine Verstärkung“, erwartet Winter einiges vom Rückraumspieler. Bei Magnus Pröhl gestaltet sich die Sache hingegen etwas schwieriger. Denn der Zwei-Meter-Hüne hat sich in der Vorbereitung am Knie verletzt und fällt somit langfristig aus. Winter: „Das ist richtig bitter. Denn mit seiner Körperlichkeit hätte Magnus unsere Qualität am Kreis noch einmal deutlich gesteigert. Bei ihm werden wir jedoch nichts übertreiben, sondern geben ihm alle Zeit. Zumal es bei diesen Verletzungen immer auch eine Kopfsache ist.“ Gleichwohl sieht der TVO-Trainer auf der Position des Kreisläufers deshalb keine Probleme auf sein Team zukommen. Mit Timo Blau verfügen die Oytener über einen gestandenen Spieler. Zudem hat Ole Lübbers zuletzt ebenfalls einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. „Da sind wir gut aufgestellt“, sagt Müller-Dormann.

Der Kader TV Oyten

Zugänge: Malte Emigholz (TSV Daverden), Michel Schack (HC Bremen), Magnus Pröhl (HSG Delmenhorst)

Weggänge: Anton Zitnikov (Pause), Yanik Grobler, Dominic Lange (beide 2. Herren)

Restkader: Jonas Lüdersen, Julius Timm, Niklas van den Berg, Mattis Brüns, Timo Precht, Leonard Fischer, Marlon Hencken, Robin Hencken, Marc Lange, Maximilian Sell, Noah Dreyer, Timo Blau, Ole Lübbers

Trainer: Lars Müller-Dormann, Marc Winter (wie bisher)

Torwart-Trainer: Stephan Meiners

Saisonziel: Platz 6

Favoriten: TV Cloppenburg, ATSV Habenhausen, TvdH Oldenburg, TuS Haren, HSG Varel

Unser Tipp: Platz 8



Die Achillesferse der Oytener war in der vergangenen Saison eindeutig die Chancenverwertung. Und das hat sich zu Beginn der Vorbereitung zunächst nahtlos fortgesetzt. Sehr zum Missfallen des TVO-Trainerduos. „Daher hat es von uns auch frühzeitig eine klare Ansage gegeben. Denn es ärgert uns maßlos, dass sich die Jungs ihre Chancen erarbeiten, sie dann aber einfach nicht reinmachen“, so Winter. Zuletzt war in dieser Hinsicht jedoch ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Für Lars Müller-Dormann keine große Überraschung. „Letzte Saison mussten die Jungs mangels Alternativen auf der Bank oftmals durchspielen. Da ist es doch logisch, dass die Konzentration für den Wurf im Zuge der nachlassenden Kräfte sinkt. Dieses Mal sind wir personell, vor allen Dingen im Rückraum, deutlich besser aufgestellt. Daher bin ich auch davon überzeugt, dass sich unsere Abschlussquote deutlich steigern wird.“

An der Chancenverwertung muss gearbeitet werden

Ein Oytener Faustpfand für den Klassenerhalt war in der vergangenen Saison die gute Deckungsarbeit. Daher wird es dort auch keine großen Veränderungen geben. „Warum sollten wir an der stabilen 6:0-Formation etwas ändern? Zumal sie sich bewährt hat und unserem Tempospiel zugutegekommen ist“, so Müller-Dormann. „Zumal wir gerade für den Mittelblock neben Timo Blau und Leonard Fischer mit Ole Lübbers, Robin Hencken und auch Noah Dreyer weitere Alternativen haben.“ Gleichwohl wollen die Oytener auch noch eine etwas offensivere Variante einstudieren, um gegebenenfalls reagieren zu können.

Neuzugang Magnus Pröhl fällt lange aus

Zum Auftakt gastiert der TV Oyten am 2. September beim Aufsteiger HSG Heidmark. Für das Oytener Trainerduo ein gutes Omen. „In unserem Aufstiegsjahr in der Verbandsliga haben wir auch in Heidmark mit einem Sieg begonnen. Das wollen und müssen wir bei unseren Ansprüchen auch wiederholen“, erklärt das Trainerduo. Danach kommt es zum Duell gegen den HC Bremen, der natürlich ebenfalls geschlagen werden muss, wenn der angestrebte sechste Platz erreicht werden soll. Winter und Müller-Dormann sind jedoch guter Dinge: „Die Jungs werden immer besser. Das war in der Vorbereitung deutlich zu sehen. Die Stimmung ist gut und auch die Ergebnisse haben gestimmt. Darüber hinaus verfügen wir über einen ausgeglichenen Kader. Sollte es dann am Ende nichts werden mit dem Sprung in die Regionalliga – dann ist es ärgerlich. Aber dann versuchen wir es im nächsten Jahr eben noch einmal.“