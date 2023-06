Die nächsten vier Neuzugänge beim TSV Achim

Von: Kai Caspers

Die Verantwortlichen des Fußball-Kreisligisten TSV Achim präsentierten nun die nächsten vier Neuzugänge, von links: Co-Trainer Tim Schwentke, Elvedin Bibic, Ilja Steiger, Firat Burc, Andre Greve und Rüdiger Hilbers (Sportlicher Leiter). © Verein

Fußball-Kreisligist TSV Achim bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Mit Elvedin Bibic (RW Achim), Ilja Steiger (reaktiviert), Firat Burc (SV Baden) und Andre Greve (TB Uphusen) präsentierte Co-Trainer Tim Schwentke vier weitere Neuzugänge.

Achim - „Wir haben jetzt bereits neun Zusagen. Wann hat es das zuletzt gegeben? Es passiert also einiges in Achim, zumal wir auch noch in Gesprächen mit weiteren Kandidaten sind“, lässt Schwentke wissen. Bibic kommt vom Bezirksliga-Absteiger 1. FC Rot-Weiß Achim. „Elvedin verfügt über einen sehr guten Abschluss und hat seine Stärken im eins gegen eins“, sieht Schwentke den 22-Jährigen im offensiven Mittelfeld beheimatet. Für das defensive Mittelfeld ist Firat Burc vorgesehen. Der 33-jährige Routinier besticht laut Achims Co-Trainer durch seinen Einsatzwillen. „Das zeigt er nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Er ist einfach ein super Mensch.“

Planungen sind laut Co-Trainer Tim Schwentke noch nicht abgeschlossen

Ilja Steiger, der sich aufgrund seines Studiums eine Auszeit genommen hatte, steigt nun wieder ein. Der 21-jährige Rechtsverteidiger ist laut Schwentke für sein Alter schon sehr robust und bringt viel Tempo mit. Darüber hinaus kennt der Youngster den Verein und auch die meisten seiner Mitspieler, da er schon unter Abdu Nasraoglu in der A-Jugend für die Achimer gespielt hat. Vierter Neuzugang im Bunde ist Andre Greve. „Andre ist sehr ballsicher und wird uns mit seiner guten Spielübersicht auf jeden Fall weiterhelfen“, ist Schwentke von den Qualitäten des 33-Jährigen überzeugt. kc