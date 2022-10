Die jungen Badener Wilden zahlen weiter Lehrgeld

Von: Frank von Staden

Gegen die Zweitliga-Reserve des FC Schüttorf zeigten die jungen Spieler des TV Baden II, hier mit Moritz Rosengart im Angriff, eine starke Vorstellung, mussten sich aber mit 1:3 geschlagen geben. © Hägermann

Sechstes Saisonspiel, sechste Niederlage für die Oberliga-Volleyballer des TV Baden. So mussten sich die jungen Wilden am Heimspieltag erst dem FC Schüttorf II mit 1:3 und danach auch der SG Ofendiek/Ofen (0:3) klar geschlagen geben und verweilen nun vor der anstehenden fast fünfwöchigen Pause auf dem letzten Tabellenplatz.

Baden – Die Gemütslage von Coach Peter-Michael Sagajewski war nach dem Spieltag etwas gespalten. So sagte der Übungsleiter über die beiden Partien: „Im ersten Spiel waren wir kollektiv gut, im zweiten dagegen kollektiv eingebrochen!“ So gab es dann vor allem nach der Niederlage gegen die Spielgemeinschaft einen ersten Saisonrüffel vom Übungsleiter. Grund: In dem Spiel war einfach mehr drin, war man dem Gegner doch eigentlich ebenbürtig. „Wir starten wirklich furios in dieses Match, führen im ersten Satz deutlich und hatten den Gegner so richtig in die Zange genommen. Dann aber produzieren wir urplötzlich unterirdische Eigenfehler en masse. Da gab es den ersten Anschiss, obwohl wir für die Jungs ja ausgegeben hatten, alles kann, nichts muss! Aber natürlich kann ich den Einbruch in diesem Spiel schon einordnen. Denn zwei Spiele in Folge ist dieses so junge Team einfach noch nicht in der Lage, volle Konzentration zu bringen. Doch daran arbeiten wir. Wir haben ja auch wieder ganz viel Positives gesehen.“

Vor allem in der ersten Begegnung gegen den potenziellen Aufsteiger aus Schüttorf, der mit einigen Akteuren aus dem Zweitliga-Team angereist war. Spielten die Sagajewski-Schützlinge schon in den ersten beiden verlorenen Sätzen (19:25, 15:25) sehr ordentlich auf, so durften sie sich dann nach dem gewonnen dritten Durchgang (25:23) auch viel Lob vom Coach anhören. „Und wir waren ja drauf und dran, unseren zweiten Saisonpunkt zu holen, haben ganz viel richtig im vierten Satz gemacht. Am Ende machte dann einfach die Schüttorfer Routine den kleinen Unterschied“, konstatierte der Trainer da später nach dem knappen 23:25.

Nun geht es für die Badener Youngster in die Herbstpause, in der weiter auf den ersten Saisonsieg hingearbeitet werden soll. Sagajewski: „Unsere volle Konzentration gilt jetzt der Rückserie. Ich bin sehr zuversichtlich.“