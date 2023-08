Die ersten Champions stehen in Verden

Jessica Lynn Thomas – hier auf Bon Courage – konnte bei den Verdener Championaten für den RV Aller-Weser punkten, denn sie erreichte einige starke Platzierungen. © Wächter

Auf dem Turniergelände an der Lindhooper Straße in Verden wird Pferdefans schon seit Dienstag Sport auf höchstem Niveau geboten (wir berichteten), denn noch bis Sonntag werden die Verdener Championate ausgetragen. Die ersten Sieger stehen dabei schon fest, denn die Ponys stellten sich bereits der Jury.

Verden – Bei den dreijährigen Stuten und Wallachen überzeugte Viva la Revolution, geritten von Linda Boller (RUFV Cappeln), mit einer Wertnote von 7,9. Die Spitze der dreijährigen Hengste präsentierte Johanne Pauline von Danwitz (RV 1878 Vorst) auf Bon Coeur mit einer 8,5. Ninja Warrior (Note 8,6) hieß die Siegerin der vierjährigen Stuten und Wallach, die von Jasmin Schulte-Ortbeck für den ZRFV Marl vorgestellt wurde. Alena Kempkens (ESC von Gonnermann) und D’Exotic hießen mit einer Wertnote von 8,2 die Sieger bei den vierjährigen Ponyhengsten.

Neben diesen Finalprüfungen liefen die Qualifikationen der Reitpferde der drei- und vierjährigen Hengste, Wallache und Stuten. Besonders überzeugte Sina Aringer vom RFV Ostbevern auf dem vierjährigen Hannoveraner Wallach Silent Wings (Secret x MV Sandro Hit) mit einer Wertnote von 8,9. Hinter ihr erreichte Aller-Weser-Reiterin Ellen Bruun im Sattel von Bo Platz drei. Sina Aringer gewann auf Barbor (Bonds x MV Livaldon) auch die Einlaufprüfung für die dreijährigen Stuten und Wallache. Jacob Schenk (RG Klosterhof Medingen) zeigte sein Können auf dem Hannoveraner Global Hope (Global Player x MV Fidertanz), der bei den dreijährigen Hengsten eine 8,9 bescheinigt bekam. Jessica Lynn Thomas konnte in dieser Prüfung für den RV Aller-Weser punkten, denn sie erreichte auf So Special Rang drei. Den ersten Verdener Sieg holte Lydia Jordan (RV Aller-Weser) in der Finalqualifikation der Fünfjährigen, die gleichzeitig als Qualifikation zum Bundeschampionat galt. Die Schwedin stellte in dieser Dressurpferdeprüfung Klasse L die Hannoveraner Stute Shakeela (Secret x MV Royal Blend) vor, mit der sie mit einer Note von 8,4 souverän die Spitze übernahm. In der zweiten Abteilung belegte Jessica Lynn Thomas auf Be my love und Segantini die Plätze zwei und drei.

Auf M-Level kamen die Sechsjährigen ebenfalls mit der Bundeschampionatsqualifikation an die Reihe. Behaupten konnte sich zunächst Anna Mitter vom RFV Langförden auf Manolo. Noch bis Sonntag finden Dressurprüfungen bis zur Klasse S*** sowie die finalen Durchgänge der jeweiligen Altersklassen statt.