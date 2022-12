Die Dakar ruft – und Daniel Schröder kommt

Von: Frank von Staden

Mit vollem Speed durch die Sanddünen von Saudi-Arabien: eine echte Herausforderung für das PS Laser-Team. © Privat

Mit über 1000 Teilnehmern, die rund 8000 Kilometer durch die saudi-arabische Wüste fahren werden, verspricht die Rallye Dakar 2023, die am 31. Dezember angeschossen wird, wieder zu einem echten Rallye-Abenteuer durch die Sanddünen zu werden. Mit dabei ist erneut Motorsportler Daniel Schröder aus Thedinghausen.

Thedinghausen/Dschiddah – Sie gilt seit Jahrzehnten als die härteste Motorsport-Rallye der Welt: die legendäre Dakar. Bei diesem Offroad-Event gehen auch bei der 45. Auflage wieder eine Vielzahl etablierter Weltstars und talentierter junger Fahrer an den Start. Unter ihnen der Thedinghäuser Daniel Schröder, der sich am 27. Dezember auf den Weg ins saudi-arabische Dschiddah gemacht hat, wo an Silvester der Startschuss ertönen wird. „Ich würde lügen, wenn ich sage, ich wäre nicht etwas aufgeregt. Denn die Dakar ist nun einmal etwas ganz Besonderes. Doch ist es eine positive Aufgeregtheit“, sagt da der 33-Jährige kurz vor dem Abflug.

Der härteste Gegner, dem jeder Teilnehmer der Dakar gegenübersteht, ist die Route selbst. An der vierten Austragung der Rallye in Saudi-Arabien wird so gut wie nichts einfach sein. „Das wird eine absolute Herausforderung für das Auto – und für das gesamte Team“, glaubt da Lisa Buja, die Lebensgefährtin von Daniel Schröder, die die Social-Media-Kanäle des PS Laser Racing-Teams befeuern wird. „Beim letzten Mal war der Tenor, dass die Strecke zu einfach war, dieses Mal haben sie sich aber so richtig ins Zeug gelegt, was den Schwierigkeitsgrad betrifft!“

Der Prolog bringt die Dinge am 31. Dezember in Yanbu, ein Küstenabschnitt der Stadt Dschiddah am Roten Meer, ins Rollen. Dann folgen mehr als 7500 Renn-Kilometer, die sich über 14 Prüfungen mit Zeitmessung aufteilen, bevor es am 15. Januar über die Ziellinie in Dammam am Arabischen Golf geht. Es wird die längste Dakar-Route seit 2014 werden. Die Teams sollen dabei mit noch mehr Dünen und Fallgruben konfrontiert werden.

Ryan und ich sind dieses Mal deutlich besser vorbereitet, haben in Laufe des Jahres einige Rennen zusammen bestritten und sind so extrem gut eingespielt.

Die Teilnehmerliste liest sich wie das Who’s Who des Rallye-Motorsports. Ein Name steht dabei ganz oben: Nasser Al-Attiyah, der erneut in der Autoklasse am Start sein wird. Mit seinem französischen Co-Piloten Mathieu Baumel gewann der Katarer die Dakar 2022 und die jährliche FIA World Rally-Raid Meisterschaft. Al-Attiyah kehrt hinter dem Lenkrad seines Toyota nach Saudi-Arabien zurück. Mit dem Ziel, seinen vierten Dakar-Sieg einzusacken. „Wir sind bereit, unseren Titel zu verteidigen. Es wäre unglaublich, erneut zu gewinnen“, wird der klare Favorit auf der Homepage seines Sponsors zitiert. Der Franzose Sébastien Loeb wurde Anfang dieses Jahres Zweiter hinter Al-Attiyah bei der dritten Dakar in Saudi-Arabien. Dasselbe Ergebnis druckte auch die Liste der Rally-Raid Weltmeisterschaft ab. Der neunmalige WRC-Titelgewinner kehrt mit seinem belgischen Co-Piloten ans Rote Meer zurück, um dieses Mal ganz oben auf dem Treppchen zu stehen.

Um die Krone mitfahren will übrigens auch der Altmeister und Dakar-Routinier Carlos Sainz. Der als „El Matador“ bekannte spanische Veteran ist zweifacher WRC-Weltmeister und einer der größten iberischen Offroad-Rennfahrer aller Zeiten. Seinen insgesamt dritten Dakar-Titel gewann er 2020. „Das Ziel muss darin bestehen, um den Sieg mitzukämpfen“, so der 60-Jährige auf Instagram, der wie schon zu Beginn dieses Jahres auf einen Audi RS Q e-tron setzt und beileibe nicht nur Geheimfavorit in der Elektroklasse ist.

Bereitete der Nissan Navara bei der 44. Dakar-Auflage noch einige Probleme, wurde er jetzt quasi generalüberholt und noch ein wenig wüstentauglicher gemacht. © Privat

Mitspielen im Konzert der Großen will dann auch Daniel Schröder. Während der Nissan Navara samt Material-LKW bereits vor zwei Wochen auf den Weg gebracht wurde, startete der 33-Jährige seine Anreise erst am Nachmittag des 27. Dezember 2022. Von Bremen ging es über München nach Dschiddah. Dort wartete neben den Fahrzeugen auch das vierköpfige Mechaniker-Team sowie Schröders südafrikanischer Navigator und Co-Pilot Ryan Bland. „Wie gesagt, wir sind positiv aufgeregt. Und auch sehr optimistisch. Denn Ryan und ich sind dieses Mal deutlich besser vorbereitet, haben in Laufe des Jahres einige Rennen zusammen bestritten und sind so extrem gut eingespielt. Auch das Auto wurde völlig überholt, ist noch besser in Form. Der Motor ist neu, hat jetzt noch mehr Leistung. Ja, wir freuen uns auf das, was da kommen wird. Wir sind jedenfalls supermotiviert. Aber natürlich werden wir die nötige Vorsicht bei jeder Etappe walten lassen. Wir wollen nach vorne fahren, ja. Aber letztlich weiß man bei einer Rallye wie dieser nie, was dann am Ende passiert und herausspringt“, so der Thedinghäuser, der seinen Nissan Navara in der T1-Autoklasse an den Start bringen wird. Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah wird seinen Toyota GR DKR Hilux in der T1+ Klasse durch die Dünen manövrieren. Daniel Schröder klärt da auf: „In dieser Klasse gehen die neuesten Fahrzeuge mit noch größeren Reifen und größerer Spurbreite ins Rennen.“

Für ihn und seinen südafrikanischen Navigator wird es das zweite gemeinsame Abenteuer werden, nachdem es sein Vater Jürgen Schröder erneut vorgezogen hat, das ganze Geschehen als Zuschauer zu verfolgen.

Rückblende: Für die Dakar 2022 war damals eigentlich das Duo Schröder sen./Bland gemeldet, doch ein Motorradunfall, bei dem sich Jürgen Schröder zwei Sehnen in der Schulter riss, brachte kurzerhand Daniel ins Spiel. „Ich hatte dann Anfang des Jahres die notwendige OP. So hat letztlich die Vernunft gesiegt, es auch dieses Mal noch zu lassen, auch wenn es natürlich enorm gejuckt hat. Aber ich denke, Daniel und Ryan werden ein ordentliches Rennen fahren. Nein, ich bin überzeugt, sie werden ein richtig gutes Rennen fahren!“