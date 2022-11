Di-Do-Ho: Tim Juschkat macht gegen Beverstedt alles klar

Christoph Wagenfeld holte gegen Beverstedt mit 369:358 Ringen gegen Lutz Stockhoff einen wichtigen Punkt für das Di-Do-Ho-Quintett, das 3:2 gewann. © Juschkat

Es geht also doch: Einen ersten Saisonsieg holte das Luftgewehr-Quintett des Schützenvereins Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt (Di-Do-Ho). Am zweiten Wettkampftag in der Landesverbandsliga Nordwest rückte das Team nach einem 3:2 über Beverstedt mit nunmehr 2:6 Zählern auf Rang fünf vor. Ein 1:4 kassierte die Mannschaft vom Adeligen Holze indes gegen SV Bramstedt II.

Dibbersen/Hendorf - Einen Siegpunkt für Di-Do-Ho sicherte in der ersten Partie des Tages Tim Juschkat an Nummer eins mit 388:384 Ringen gegen Beverstedts Swantje Stockhoff. Weiter hinten setzten sich Samantha Kolb (378:372 gegen Jonas Grundmann) und Christoph Wagenfeld (369:358 gegen Ersatzmann Lutz Stockhoff) durch. Nur Emily Koppe (hauchdünn 374:375 gegen Linus Landsberg) und Katharina Grothenn, die sich nach jeweils 374 Ringen im Stechen mit 8:9 gegen Sabrina Seebeck geschlagen geben musste, gingen leer aus. Zwischenzeitlich bezwang Bramstedt II in einer klar ausgerichteten Partie die SSG Schüttorf 5:0. Die Schüttorfer setzten sich danach 3:2 gegen Beverstedt durch, das an diesem Tag leer ausging.

Mona Elling zieht positives Fazit

Im letzten Wettkampf des Tages musste das Quintett aus dem Kreis Weser-Eyter sich dem SV Bramstedt II mit 1:4 beugen. Auch hier holte Juschkat einen Punkt, jedoch den einzigen für Di-Do-Ho. Nachdem er sich schon bei Probe mit Vanessa Rothe einen packenden Zweikampf auf Augenhöhe geliefert hatte, setzte sich der erfahrene Schütze auf Seiten des gastgebenden Teams bei den 40 Wettkampfschüssen taktisch klug ausgerichtet mit 386:384 Ringen durch. Geschlagen geben mussten sich Koppe (371:394 gegen Emma Peters), Grothenn (373:380 gegen Rick Buchholz), Kolb (379:381 gegen Kathrin Buschmann) und Wagenfeld (356:381 gegen Johanna Wedekamp). „Der Kampfgeist war schon immer sehr bewundernswert, aber heute haben alle noch einmal eine Schippe draufgelegt. Jeder hat bis zum Schluss um jeden Ring gekämpft“, zog Teamleiterin Mona Elling nach einem äußerst spannenden Wettkampftag ein positives Fazit. Tabellenführer ist SV Glückauf Middels vor dem SV Bramstedt II (beide 8:0 Punkte). Es folgen SV Eiche Idafehn (6:2), SSG Schüttorf (4:4), Di-Do-Ho (8:12/2:6), Beverstedt (7:13/2:6), Wörpedorf (6:13/2:6) und Aurich-Oldendorf (0:8). ju