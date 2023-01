Luftgewehr: Di-Do-Ho jubelt nach knappem 3:2 über den Klassenerhalt

Holte einen wichtigen Punkt für Di-Do-Ho: Katharina Grothenn. © Juschkat

Durch einen umkämpften 3:2-Erfolg zum Abschluss der Landesverbandsliga des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) in Beverstedt setzte sich das Luftgewehr-Quintett des SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt auf Rang fünf fest und hat den Klassenerhalt sicher.

Beverstedt – Meister ist der SV Glück auf Middels. An der Relegation zur Verbandsoberliga nimmt der SV Bramstedt II teil. Absteigen muss der SV Beverstedt, SV Aurich-Oldendorf rutschte als Tabellenvorletzter noch gerade eben in die Relegation zur Verbandsliga.

„Wir haben uns nach dem misslungenen Saisonstart nicht aus der Ruhe bringen lassen, konnten uns von Wettkampf zu Wettkampf steigern und so unsere Punkte holen. Wir können mit dem Endergebnis zufrieden sein“, zog Betreuerin Mona Elling ein positives Fazit.

Grothenn und Wagenfeld steigern sich

Di-Do-Ho hatte für den Abschluss in Beverstedt seine Hausaufgaben gemacht und bewies Nervenstärke. Gegen Aurich-Oldendorf verliefen einige Duelle anfangs auf Augenhöhe, doch dann steigerten sich besonders Katharina Grothenn (372:364 gegen Marco Hoffmeier) sowie Christoph Wagenfeld (374:358 gegen Lea Menssen) und sicherten ebenso wie Tim Juschkat an Nummer eins (386:377) die nötigen Punkte zum knappen Erfolg. Lediglich die für Emily Koppe eingesprungene Fenja Allermann (366:380 gegen Maren Oldenettel) und Samantha Kolb (377:388 gegen Ilona Röben) gaben ihren Zähler ab.

Mit diesem Erfolg war der Klassenerhalt des bis dahin auf Rang fünf stehenden Vereins vom Adeligen Holze in der Samtgemeinde Thedinghausen noch nicht sicher. Alle Blicke richteten sich auf die Abschlussbegegnung der SSG Schüttorf mit dem SV Wörpedorf, die die Osterholzer mit 1:4 abgaben und somit bangen müssen, dass sie als Drittletzter nicht doch noch an der Relegation teilnehmen müssen. Aus der 2. Bundesliga muss nämlich eine Klasse höher Absteiger SV Stuhr aufgefangen werden, was den Auf- und Abstiegskämpfen bei übergeordneten Ligen eine besondere Note verleiht.

Mona Elling zieht positives Fazit

Weil übrigens der SV Beverstedt zu Hause 0:5 gegen Meister Mittels unterging, konnte sich Aurich-Oldendorf durch das knappe 2:3 gegen Di-Do-Ho punktgleich noch auf den vorletzten Rang verbessern. Den direkten Vergleich hatte man nämlich gewonnen. „Unsere letzte Partie war noch mal sehr spannend für mich, da hier die Entscheidung erst in den letzten Schüssen fiel. Wir konnten uns zum Abschluss mit dem Sieg belohnen“, berichtete Elling.

Endstand: 1. SV Glück auf Middels 27:8 Einzelpunkte/12:2 Mannschaftspunkte, 2. SV Bramstedt II 26:9/12:2 direkter Vergleich 3. SV Eiche Idafehn 20:15/10:4, 4. SSG Schüttorf 18:17/8:6, 5. SV Dibbersen-Do-Ho 16:19/6:8, 6. SV Wörpedorf 13:22/4:10, 7. SV Aurich-Oldendorf 10:25/2:12, 8. SV Beverstedt 10:25/2:12 direkter Vergleich. ju