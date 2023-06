DFB-Kinderfußball: Kick off next level

Von: Frank von Staden

Blick auf den Ball und vorwärts: der Dörverdener Jesse Hassner vom JFVAller-Weser. © Hägermann

Kinderfußball ohne Geschrei vom Spielfeldrand, ohne zeternde Väter, die ihre Sprößlinge unbedingt siegen sehen wollen, ohne Trainer, die dasselbe Ziel verfolgen: das ist die neue Spielform des DFB Kinderfußball „Funino“, die auch schon längst im Landkreis Verden Einzug gehalten hat. Am Sonntag fand jetzt das große Abschlussturnier für die vier Altersgruppen U6 bis U9 in Ottersberg auf zwei Sportplätzen mit jeweils acht Spielfeldern statt, Kreisjugendobmann Thorsten Meyer zog am Ende eine durchweg positive Bilanz.

Verden/Ottersberg – Bereits 2021 schickte sich der NFV Kreis Verden an, die neue Spielform des DFB peu à peu auch bei uns salonfähig zu machen. Dabei besteht ein Team aus je drei Mini-Kickern plus zwei Rotationsspielern, die dann auf einem Kleinfeld auf zwei Minitore spielen. Ohne Schiedsrichter und auch ohne einen echten Trainer. „Es gibt quasi nur noch einen Spielbegleiter, der nur sehr bedingt ins Spielgeschehen eingreifen sollte. So erleben die Kinder Fußball in Reinform. Und was schon jetzt zu erkennen ist: Die meisten haben dadurch bereits eine Spielintelligenz entwickelt, die weitaus höher liegt als bei Mannschaften, die noch nach der alten Form gecoacht werden“, sieht Meyer bereits jetzt echte Fortschritte im Juniorenfußball. Und da die Youngster auch selbst Entscheidungen auf dem Feld übernehmen müssen, wird auch der Gerechtigkeitssinn enorm geschärft. Meyer: „Die Jungs und Mädchen erziehen sich ergo selbst. Negative Erlebnisse während eines Spiels gibt es daher im Grunde gar nicht mehr. Und das ist das Ziel. Der Fußball macht dem Nachwuchs wieder richtig Spaß. Denn der steht im absoluten Vordergrund!“

Natürlich erlebt auch der Fischerhuder, der als Kreisjugendobmann fast jedes Wochenende auf vielen Spielstätten vorbeischaut, immer noch einige Unverbesserliche, die meinen, sie müssten ihre Schützlinge zum Sieg brüllen. „Der Großteil derjenigen ist dabei bei den Eltern zu finden, die das neue System immer noch nicht begriffen haben, nicht begreifen wollen. Für sie steht weiter nicht der Spaß, sondern einzig der Erfolg an oberster Stelle. Da ist es dann angebracht, freundlich einzugreifen und aufzuklären. Von den Verantwortlichen und auch von den anderen Eltern. Aber hier sehen wir ebenfalls bereits echte Fortschritte.“

Auch in Ottersberg, wo im Rahmen des Abschlussturniers auf zwei Sportplätzen à acht Spielfeldern insgesamt 46 Teams dem runden Leder nachjagten, demonstrierten alle Beteiligten, dass sie zu großen Teilen verstanden haben, dass ein Umdenkungsprozess im Allgemeinen stattfinden muss. Gerade in Hinsicht auf „Gewalt auf dem Sportplatz“, die zuletzt gar in einer Morddrohung gegen einen 16-jährigen Unparteiischen seitens eines Elternteils gipfelte. Meyer: „Auch das lernen die Kids auf dem Feld und die Eltern am Spielfeldrand sehr schnell, dass Gewalt auf und neben dem Spielfeld nichts zu suchen hat und im Keim erstickt werden muss. Im Grunde werden also alle, vom Betreuer bis zum Zuschauer, erzogen – umerzogen!“

Trainer – oder besser Spielbegleiter – Henning Liebe bei der Teambesprechung der JSG Achim/Uesen vor dem anstehenden Match. © Hägermann

Deshalb hat es auch niemanden gestört, dass es am Schluss der Ottersberger Veranstaltung keinen Sieger gab und alle Teams mit Medaillen ausgezeichnet wurden. Auch die Ergebnisse spielten nur eine stark untergeordnete Rolle, wurden ergo auch nirgendwo notiert. Sie dienten nur dafür, um quasi die Turnierform zu wahren.

Was so gut von der U6 bis zur U9 klappt, soll ab 2024 nun auch bei den Altersklassen U10 sowie U11 eingeführt werden. Für Meyer und seine Mitstreiter steht zumindest schon jetzt fest: Es entwickelt sich ein „kick-off next level“. Zwar langsam – aber es entsteht eine neue Form des Fußballverständnisses. Eine mit viel Spaß und ohne jegliche Gewalt.