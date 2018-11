DFB-Ehrenamt: Hermann-Josef Schmidt Kreissieger

Brunsbrock - Hohe Auszeichnungen für zwei Fußball-Besessene des TSV Brunsbrock: Hermann-Josef Schmidt wurde vom NFV-Kreis Verden zum Kreissieger der DFB-Ehrenamtsaktion 2018 gewählt. Und der Kreisvorstand kürte Tim Schneider zum Sieger der DFB-Aktion „Junges Ehrenamt“.

Hermann-Josef Schmidt erhält seine Ehrung bei einem Dankeschön-Wochenende, das der Niedersächsische Fußball-Verband vom 8. bis 10. März 2019 in Barsinghausen durchführt. Der 52-Jährige gehört zu den rund 400 000 Ehrenamtlern und mehr als 1,2 Millionen Menschen, die sich in über 25 000 Vereinen in Deutschland rund um den Fußball freiwillig engagieren. Seit 2005, mit Vereinseintritt, fungiert Schmidt als Mannschaftsverantwortlicher der Altliga, die mehrfach Kreismeister sowie 2017 Vierter der Niedersachsenmeisterschaft wurde.

Da der Rote Teufel in unmittelbarer Nähe der Sportplätze wohnt, hält er die Anlage seit Jahren in Schuss und organisiert die vierteljährlich angebotenen Arbeitsdienste. Auch bei der zuletzt anhaltenden Dürre sorgte Schmidt dafür, dass die Felder immer genügend gewässert wurden. Ihr Top-Zustand findet sogar Erwähnung bei den Nachbarvereinen. Vorsitzender Johann Heimsoth: „Da macht Hermann-Josef einen Knochenjob, der sich aber auch richtig auszahlt.“

Mit 37 Fußballhelden aus unserem Bundesland unternimmt Tim Schneider eine Fußball-Bildungsreise vom 27. bis 31. Mai 2019 nach Spanien – damit würdigen der DFB und „Komm mit“ das junge Ehrenamt, mit dem der National-Verband 2015 seine Ehrenamtsaktion ausgebaut hat. Das Förderprojekt richtet sich an Kinder- und Jugendtrainer- und -Betreuer im Alter von 16 bis 30 Jahren, die sich in den vergangenen drei Jahren durch ihre persönliche Leistung in ihren Vereinen besonders verdient gemacht haben. Das Besondere an der Aktion ist, dass jeder der 280 Fußballkreise in Deutschland einen Fußballhelden stellt. Seit 1993 ist „Komm mit“ offizieller Kooperationspartner des Deutschen Fußball-Bundes im Bereich der Jugendarbeit. Die Kreissieger reisen an die Costa de Barcelona-Maresme. Die qualifizierten Referenten sowie die Inhalte der Theorie und Praxisworkshops werden direkt vom DFB gestellt. Neben dem fachlichen Austausch mit den Referenten freuen sich die Teilnehmer auch auf den Besuch des legendären Camp Nou, Fußballtempel des FC Barcelona.

Tim Schneider engagiert sich seit seinem Eintritt in den TSV Brunsbrock im Jahre 2014. Neben dem aktiven Spielen unterstützt er seinen Vater Andre tatkräftig bei der Arbeit als Jugendtrainer und Jugendobmann. Ab dieser Saison hat er mit Marie Wittenbecher als Trainergespann die U7 an der Kohlenförde übernommen. Seit 2015 ist der junge Mann als Schiedsrichter für die Roten Teufel im Kreis unterwegs und auch ein gern gesehener Vereins-Referee bei den Jugendspielen, bei denen keine Schiedsrichter angesetzt werden. Klub-Vorsitzender Heimsoth: „Hut ab vor Tim. Der TSV Brunsbrock ist froh, ihn in den Reihen zu haben.“ J vde